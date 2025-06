Gazatíes, cansados de la guerra, difunden imágenes de la destrucción en Israel

By Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 16 jun (Reuters) - Residentes de la Franja de Gaza han difundido imágenes de edificios destrozados y vehículos carbonizados alcanzados por misiles iraníes en ciudades israelíes y algunos albergaban la esperanza de que un conflicto más amplio pueda traer finalmente la paz a su patria en ruinas.

Misiles iraníes y la ciudad portuaria israelí de Haifa antes del amanecer del lunes al menos a ocho personas, en el marco de una oleada de ataques de Teherán en represalia por los ataques israelíes contra sus programas nuclear y de misiles balísticos.

“La respuesta iraní fue una sorpresa para mí, para muchos palestinos y también para los israelíes. Todo el mundo pensaba que sería suave y teatral”, dijo Mohaad Jamal, de 27 años, residente en la ciudad de Gaza. “Ver caer cohetes sin que la estúpida Cúpula de Hierro pueda detenerlos es una alegría y ver edificios derrumbándose e incendios por todas partes me recuerda a la destrucción que la ocupación trajo a Gaza, aunque ni siquiera tiene punto de comparación”, dijo a Reuters a través de una aplicación de chat.

La Cúpula de Hierro es la parte del sistema israelí de defensa antimisiles multicapa que hace frente a cohetes y morteros de corto alcance disparados por los milicianos de Hamás desde Gaza.

Tahrir, de 34 años y madre de cuatro hijos, dijo que su casa fue destruida en el suburbio de Shejaia, al este de la ciudad de Gaza, en las primeras semanas de la guerra de 2023, y desde entonces su familia ha sido desplazada varias veces.

“Por fin, muchos israelíes sintieron lo que nosotros hemos sentido durante 20 meses: miedo, pérdida de fe y desplazamiento”, dijo.

“Espero que esta vez presionen a su Gobierno para que ponga fin a la guerra en Gaza, porque todo lo que está ocurriendo con Irán forma parte de la guerra más amplia en Gaza”.

“Nada comparado con Gaza”

Las últimas víctimas mortales en Israel, de las que han informado los servicios nacionales de emergencia israelíes, elevan a 23 el número de muertos desde el viernes. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 224 personas desde el viernes, según el Ministerio de Sanidad iraní.

Israel ha dicho que su operación podría durar semanas, por lo que crece el temor a una conflagración regional que arrastre a potencias exteriores.

“Nunca fui fan de Irán, siguen sin gustarme por su intervención en Gaza y otros países árabes, pero ver que toman represalias de verdad, no una obra de teatro como en otras ocasiones, me hizo feliz, a pesar de toda la tristeza que me rodea”, dijo Amr Salah, de 29 años.

“No es nada comparado con lo que Israel hizo a Gaza, pero al menos es una muestra de ello. Quizá sea hora de acabar con todo esto, también en Gaza", añadió.

La guerra en Gaza estalló hace 20 meses, después de que milicianos dirigidos por Hamás irrumpieran en el sur de Israel, tomaran 251 rehenes y mataran a 1200 personas, la mayoría de ellos civiles, según los recuentos israelíes, el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, la campaña militar israelí ha matado a casi 55.000 palestinos, en su mayoría civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha arrasado gran parte de la densamente poblada franja, en la que viven más de 2 millones de personas. La mayoría de la población está desplazada y la desnutrición es generalizada.

A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar por restablecer el alto el fuego en Gaza, ni Israel ni Hamás han mostrado voluntad de ceder en sus principales demandas y cada parte culpa a la otra de la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Las facciones dirigidas por Hamás elogiaron los ataques de represalia de Irán.

"Las escenas de misiles iraníes los bastiones y escondites de los sionistas conllevan un sentimiento de orgullo, dignidad y honor que echa por tierra la arrogancia y el dominio sionistas", decía un comunicado emitido en nombre de las "Facciones de la Resistencia" dirigidas por Hamás.

Dirigentes de Hamás han agradecido en repetidas ocasiones a Irán su apoyo militar y financiero al grupo en su lucha contra Israel, incluso durante la guerra actual. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)