Gazatíes dicen que pagaron US$2.000 por asiento para volar a Sudáfrica

Por Nidal al-Mughrabi, Tim Cocks y Nellie Peyton

EL CAIRO, 17 nov (Reuters) - Gazatíes dijeron que pagaron US$2.000 por asiento para que sus familias viajaran a Sudáfrica en un viaje organizado por un grupo que ofrecía una salida del devastado enclave, en lo que Sudáfrica alegó el lunes que parecía formar parte de un intento de desplazar a los palestinos.

Dos gazatíes entrevistados por Reuters dijeron que se encontraban entre los 130 palestinos a los que Sudáfrica había concedido la entrada tras ser trasladados en autobús desde Gaza y sacados en avión de un aeropuerto israelí la semana pasada, llegando a Johannesburgo el jueves tras una escala en Nairobi.

El ministro sudafricano de Asuntos Exteriores, Ronald Lamola, cuyo Gobierno apoya desde hace tiempo las aspiraciones nacionales palestinas y ha acusado a Israel de genocidio en la guerra de Gaza, dijo el lunes que las autoridades sudafricanas estaban investigando lo que calificó de circunstancias sospechosas de la llegada del avión.

"Parece que representa una agenda más amplia para expulsar a los palestinos de Palestina", declaró en una rueda de prensa.

Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio en Gaza por motivos políticos y dice que su campaña militar iba dirigida contra Hamás, no contra la población civil de Gaza.

Consultado por los comentarios de Lamola, un portavoz del Gobierno israelí dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu había "dejado claro que si los palestinos quieren irse, se les debe permitir salir de la Franja de Gaza. Y si quieren volver a la Franja de Gaza, también se les debe permitir volver".

El portavoz no abordó directamente la cuestión de cómo acabó el grupo de palestinos en Sudáfrica.

COGAT, el brazo del ejército israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, dijo que los gazatíes se marcharon tras recibir la aprobación de un tercer país que no mencionó para recibirlos, y que tenían visados válidos. La solicitud de salida incluía "documentos que confirman la autorización para aterrizar en Sudáfrica", agregó.

Lamola declaró que "en este momento, la información de que disponemos es que no contaban con las autorizaciones y permisos necesarios", y añadió que el asunto estaba siendo investigado.

ISRAEL FLEXIBILIZA NORMAS SOBRE SALIDAS

En mayo, Reuters informó de que Israel había suavizado las restricciones a la salida de palestinos de Gaza, y que unos 1.000 de ellos habían sido trasladados en autobús fuera del enclave para embarcar en vuelos con destino a Europa y otros lugares.

Las salidas requerían una solicitud a Israel por parte de un gobierno extranjero, informó Reuters en aquel momento.

Los dos palestinos dijeron que habían visto anuncios en Internet publicados por una organización llamada Al-Majd Europa en los que se ofrecía la posibilidad de salir de Gaza, y presentaron su solicitud hace unos seis meses. La oferta sólo estaba abierta a familias y exigía que los solicitantes tuvieran pasaporte.

Reuters envió un correo electrónico a la dirección de Al-Majd Europa que figura en su sitio web, pero no recibió respuesta inmediata. Tampoco había número de teléfono.

Finalmente, ambos palestinos recibieron mensajes de Al-Majd Europa a través de WhatsApp en los que se les comunicaba que se les había concedido la autorización de seguridad. Abandonaron Gaza en autobuses y atravesaron el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, antes de salir en avión del aeropuerto de Ramón. Llegaron a Sudáfrica el 13 de noviembre.

"Soy paciente de linfoma. ¿Cuánto tiempo habría tenido que esperar para que me evacuaran? Tuve que marcharme para recibir tratamiento y ofrecer una vida mejor a mi familia", dijo Ramzi Abu Youssef, de 42 años, en declaraciones a Reuters por teléfono desde Johannesburgo.

Abu Youssef se marchó con su esposa y sus tres hijos, de 8, 10 y 12 años, y dijo que dos de sus hijas habían muerto en un ataque israelí en junio de 2024 durante una incursión en el campo de Nuseirat, donde su casa había quedado destruida.

CONDICIONES SOMBRÍAS EN GAZA

El segundo palestino, que pidió permanecer en el anonimato por temor a su seguridad y a molestar a sus nuevos anfitriones, dijo que su familia decidió abandonar Gaza a regañadientes tras vivir meses de bombardeos y verse obligada a evacuar varias veces su casa en Deir al-Balah.

De 35 años, se marchó con su esposa y sus dos hijos, un niño de cuatro años y una niña de dos.

Sus salidas ponen de relieve las sombrías condiciones que imperan en Gaza más de un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió un alto el fuego en la guerra que ha asolado gran parte del enclave.

La guerra de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes dirigidos por Hamás asaltaron el sur de Israel, secuestrando a 251 personas y matando a otras 1.200, según los recuentos israelíes.

Más de 69.000 palestinos han muerto en la ofensiva que Israel lanzó en respuesta, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Los palestinos llegaron al aeropuerto de Johannesburgo en un vuelo fletado de Global Airways procedente de Kenia. Las autoridades fronterizas dijeron que no tenían sellos de salida, billetes de vuelta ni detalles sobre el alojamiento.

Abu Youssef declaró que el grupo había recibido visados de 90 días y que algunos se alojan en albergues, mientras que otros, incluido él mismo, están siendo acogidos por miembros de la comunidad musulmana de Johannesburgo.

Veintitrés personas del vuelo partieron hacia otros destinos.

(Reporte adicional de Steve Scheer y Alexander Cornwell en Jerusalén e información de Nidal al-Mughrabi; redacción de Tom Perry; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)