Gazatíes huyen de los bombardeos israelíes mientras Rubio se reúne con Netanyahu en Jerusalén

Por Nidal al-Mughrabi y Simon Lewis

EL CAIRO/JERUSALÉN, 15 sep (Reuters) -

Israel destruyó una veintena de edificios en la ciudad de Gaza, matando al menos a 16 palestinos, según informaron el lunes las autoridades sanitarias locales, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantenía conversaciones en Jerusalén la guerra con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La visita de Rubio coincidió con una cumbre de emergencia en Qatar de Estados árabes e islámicos, algunos de ellos estrechos aliados de EEUU, convocada en respuesta al ataque de Israel la semana pasada contra dirigentes de Hamás que residen en el Estado del golfo Pérsico.

Mientras la diplomacia se desarrollaba en Jerusalén y Doha, el número de muertos palestinos seguía aumentando con dos ataques aéreos contra lugares de la ciudad de Gaza, uno contra dos viviendas familiares y otro contra una tienda de campaña que albergaba a una familia desplazada.

ATAQUES AÉREOS Y TERRESTRES EN LA CIUDAD DE GAZA

Testigos afirmaron que los ataques aéreos y terrestres afectaron a varias zonas, sembrando el pánico e impulsando a miles de personas a huir de los campamentos establecidos en calles y descampados.

Israel afirma que la ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza forma parte de un plan para derrotar definitivamente a Hamás, y que ha advertido a los civiles que se dirijan al sur, a una zona humanitaria designada.

Sin embargo, la ONU y numerosos países afirman que sus tácticas equivalen a desplazamientos masivos forzados y que las condiciones en la zona humanitaria son terribles, con escasez de alimentos.

“¿Sabes lo que es el desplazamiento? Es extraer el alma de tu cuerpo, es humillación y otra forma de muerte”, dijo Ghada, de 50 años, madre de cinco hijos del barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, que se negaba a marcharse.

“Nos dicen que vayamos al sur, y cuando lo hacemos, no hay garantías de que no nos bombardeen allí, así que ¿para qué molestarse?”, dijo a través de una aplicación de chat.

Las fuerzas israelíes llevan semanas operando en al menos cuatro barrios del este, tres de los cuales han sido arrasados en su mayor parte. Avanzan hacia el centro y parecen dispuestas a avanzar hacia el oeste, donde se refugia la mayoría de los desplazados.

Según Hamás, al menos 350.000 personas han huido de sus hogares, mientras que 1600 edificios residenciales y 13.000 tiendas de campaña han sido destruidas, desde el 11 de agosto, el día después de que Netanyahu anunciara sus planes de tomar el control de la ciudad de Gaza.

No fue posible verificar las cifras de forma independiente.

Las imágenes que circulaban por las redes sociales sugerían que el flujo de personas que se desplazaban hacia el sur se había acelerado.

En Jerusalén, Rubio y Netanyahu tenían previsto hacer una declaración conjunta a las 13:55 hora local (1055 GMT), tras sus conversaciones. Las imágenes les mostraban abrazándose y dándose la mano antes de sentarse a hablar.

Rubio dijo antes de salir de Washington que quería discutir cómo Israel concluiría la guerra para derrotar a Hamás y que los rehenes restantes pudieran ser liberados, en línea con los deseos del presidente Donald Trump. También se disponía a debatir cómo afecta a esos objetivos el ataque de Israel en Qatar, que los representantes estadounidenses dijeron que no contribuye a los intereses israelíes o estadounidenses. (Información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Simon Lewis en Jerusalén; redacción de Estelle Shirbon; edición de Kevin Liffey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)