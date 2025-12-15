Gazatíes luchan por recuperar cadáveres mientras tormentas azotan edificios dañados por la guerra

Por Nidal al-Mughrabi y Dawoud Abu Alkas

GAZA/CAIRO, 15 dic (Reuters) - Las autoridades de Gaza advirtieron el lunes que podrían derrumbarse más edificios dañados por la guerra debido a las fuertes lluvias caídas en el enclave y afirmaron que el clima estaba dificultando la recuperación de los cadáveres que aún permanecían bajo los escombros.

Dos edificios se derrumbaron en Gaza el viernes, matando al menos a 12 personas según las autoridades sanitarias locales, en medio de una tormenta que también ha arrasado e inundado tiendas de campaña y ha provocado muertes por exposición.

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en octubre tras dos años de intensos bombardeos y operaciones militares, pero las agencias humanitarias afirman que sigue llegando muy poca ayuda a Gaza, donde casi toda la población carece de hogar.

El portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione casas móviles y caravanas a los palestinos desplazados, en lugar de tiendas de campaña.

Mohammad Nassar y su familia vivían en un edificio de seis plantas que resultó gravemente dañado por los ataques israelíes a principios de la guerra y que se derrumbó el viernes.

Su familia tuvo dificultades para encontrar alojamiento alternativo y se anegó mientras vivía en una tienda de campaña durante un episodio anterior de tormentas. El viernes, Nassar salió a comprar algunos artículos de primera necesidad y regresó a una escena de espanto en la que los equipos de rescate luchaban por sacar cuerpos de entre los escombros.

"Vi la mano de mi hijo asomando bajo tierra. Fue la escena que más me afectó. Mi hijo está bajo tierra y no podemos sacarlo", dijo Nassar. Su hijo, de 15 años, murió, al igual que su hija, de 18.

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos dijo que se debe permitir la entrada de más ayuda en Gaza sin retrasos para evitar poner en grave peligro a más familias desplazadas.

"Con las fuertes lluvias y el frío traído por la tormenta Byron, la gente en la Franja de Gaza está muriendo de frío", publicó en X el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini.

"Las ruinas anegadas donde se refugian se están derrumbando, causando aún más exposición al frío", añadió.

Lazzarini afirmó que disponen de suministros que llevan meses esperando entrar en Gaza y que, según dijo, cubrirían las necesidades de cientos de miles de personas de la población de más de dos millones de habitantes.

Funcionarios de la ONU y palestinos afirmaron que se necesitan urgentemente al menos 300.000 tiendas nuevas para el millón y medio de personas que siguen desplazadas. La mayoría de los refugios existentes están desgastados o fabricados con finas láminas de plástico y tela.

Mientras tanto, las autoridades de Gaza siguen excavando para recuperar unos 9.000 cadáveres que, según sus cálculos, permanecen enterrados entre los escombros de los bombardeos israelíes durante la guerra, pero carecen de la maquinaria necesaria para agilizar el trabajo, declaró el portavoz Ismail al-Thawabta.

El lunes, los equipos de rescate recuperaron los restos de unas 20 personas de un edificio de varias plantas bombardeado en diciembre de 2023 donde se cree que se refugiaban unas 60 personas, la mitad de ellas niños.

Las autoridades dirigidas por Hamás afirman que Israel no está permitiendo la entrada de la ayuda prometida en la tregua.

Las agencias de ayuda afirman que Israel está bloqueando artículos esenciales. Israel afirma que cumple sus obligaciones y acusa a las agencias de ineficacia y de no impedir los robos por parte de Hamás, algo que el grupo niega. (Reporte de Dawoud Abu Alkas, Nidal al-Mughrabi; redacción de Angus McDowall; Editado en español por Natalia Ramos)