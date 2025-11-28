Gazprom informa un beneficio neto trimestral de US$1.720 millones tras pérdidas de hace un año

MOSCÚ, 28 nov (Reuters) - El gigante energético ruso Gazprom reportó el viernes una utilidad neta de 134.200 millones de rublos (US$1.720 millones) en el tercer trimestre, tras unas pérdidas netas de 53.000 millones de rublos hace un año, cuando se vio afectado por un impuesto extraordinario, informó la empresa el viernes.

Los resultados financieros se vieron respaldados por la decisión del Gobierno de aliviar la presión fiscal sobre la compañía, que perdió efectivamente el mercado europeo de gasoductos, antaño su principal fuente de ingresos, tras el inicio del conflicto con Ucrania en febrero de 2022.

La ganancia neta se situó por debajo de las previsiones de los analistas, encuestados por la agencia de noticias Interfax, que esperaban que alcanzara los 200.000 millones.

Las acciones de Gazprom subían un 1,13%, a 125,46 rublos, en la bolsa de Moscú tras la publicación de los resultados.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 2,18 billones de rublos, frente a los 2,4 billones de hace un año.

En los nueve primeros meses del año, el beneficio neto aumentó casi un 13% respecto al mismo periodo del año anterior, a 1,12 billones de rublos.

(1 dólar = 78,1500 rublos)

(Reporte de Marina Bobrova y Vladimir Soldatkin; Escrito por Maxim Rodionov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)