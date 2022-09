Gazprom: la estación de compresión de nord stream fuera de servicio se considera ahora peligrosa

MOSCÚ, 5 sep (Reuters) - El gigante ruso del gas, Gazprom, dijo el lunes que recibió una advertencia formal de los reguladores rusos de que la estación de compresión de Portovaya, que se supone que impulsa el gas hacia Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, ya no cumple con los requisitos de seguridad.

Gazprom afirmó el viernes que había detectado una fuga de aceite de motor en la única turbina que seguía funcionando en Portovaya, y que cortaría el suministro de gas natural hasta que fuera reparada.

El lunes citó a Siemens Energy, que ha realizado el mantenimiento de las turbinas de Nord Stream 1, diciendo que "las causas de la fuga de aceite sólo pueden ser eliminadas por una empresa de reparación especializada".

Su declaración indicó que Portovaya es ahora una "instalación de producción peligrosa" y ya no puede operar de manera legal.

Siemens Energy dijo el sábado que no se le había encargado el trabajo y que la fuga denunciada por Gazprom no suele afectar al funcionamiento de una turbina y puede sellarse in situ.

También aseguró que hay otras turbinas disponibles para su uso en la estación de Portovaya.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró el lunes la posición de Moscú de que los problemas de suministro de gas desde Rusia se deben por completo a las sanciones occidentales.

Europa ha acusado a Rusia de militarizar el suministro de energía en represalia por las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su intervención militar en Ucrania.

(Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)