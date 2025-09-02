Gazprom y CNPC firman un acuerdo para aumentar el suministro de gas a China, según RIA

MOSCÚ, 2 sep (Reuters) - La empresa rusa Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) firmaron un acuerdo para aumentar el suministro anual de gas a China a través del gasoducto Poder de Siberia, así como por la Ruta del Extremo Oriente, informó el martes la agencia rusa RIA.

Reuters informó el mes pasado de que China pretendía comprar más gas ruso a través de un gasoducto ya existente, ya que las conversaciones entre ambos países no han logrado avanzar en la construcción de un segundo enlace.

Los acuerdos se firmaron durante la visita a China del presidente ruso, Vladimir Putin, donde tiene previsto asistir el miércoles a un desfile militar en la plaza de Tiananmén para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición formal de Japón.

RIA, citando al consejero delegado de Gazprom, Alexéi Miller, dijo que Gazprom y CNPC han acordado aumentar los suministros a 44.000 millones de metros cúbicos (bcm) al año desde los 33 bcm anuales.

Además, ambos han acordado aumentar el suministro de gas a través de la Ruta del Extremo Oriente a 12 bcm desde los 10 bcm.

Miller dijo también que se ha firmado un memorando jurídicamente vinculante para la construcción del gasoducto Poder de Siberia 2 a China y el gasoducto de tránsito Soyuz Vostok a través de Mongolia.

"Gazprom y CNPC también han firmado hoy un nuevo memorando sobre cooperación estratégica, que refleja una nueva etapa en nuestro trabajo con CNPC en nuevos proyectos", dijo Miller. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)