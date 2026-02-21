GB: El caso de Andrés y el escándalo Epstein causan gran declive en apoyo a monarquía

Según una encuesta de Ipsos, los índices de aprobación de todos los miembros de alto rango de la Casa de Windsor, sin excepción, están disminuyendo.

Eso a pesar del compromiso expresado en las últimas horas por fuentes cercanas a la monarquía citadas por The Times, de no interferir en la posible exclusión de Andrés de la línea de sucesión al trono.

El gobierno de Keir Starmer anunció el viernes un paso en esa dirección, pues presentará un nuevo proyecto de ley ad hoc al Parlamento una vez concluida la investigación sobre el exduque de York.

Fuentes del Palacio de Buckingham informaron a The Times sobre tal paso, dando a entender que no habrá resistencia ni interferencia.

Sin embargo, sigue en vigencia la obligación constitucional de los dirigentes políticos británicos de consultar a los parlamentos y gobiernos de los países de la Commonwealth -liderada simbólicamente por el rey Carlos III- sobre cambios hipotéticos en los derechos de sangre en la línea de sucesión en la Casa de Windsor. (ANSA).