GB: Epstein, el rey Carlos colaborará sobre el expíncipe Andrés

El Palacio de Buckingham lo anunció en un comunicado, recordando que Carlos ya ha manifestado su profunda preocupación, mediante acciones sin precedentes, por la implicación de su hermano en el escándalo relacionado con el difunto financiero pedófilo estadounidense.

La declaración, singular por su tono duro, se produce tras el último desafío que el rey enfrentó hoy, por parte de un activista antimonárquico británico del movimiento Republic, por la supuesta demora de la monarquía en responder a la presunta implicación en el expediente Epstein del exduque de York.

Andrés, el tercer hijo, alguna vez considerado fue el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II y siempre protegido por ella.

"El Rey, dice el comunicado, ha dejado clara, mediante sus palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen surgiendo sobre la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor".

El palacio, que en el comunicado se refiere simplemente al ex príncipe como Andrew Mountbatten-Windsor, tras haber sido despojado de todos sus títulos restantes por el soberano en los últimos meses, continúa: "si bien corresponde al Sr.

Mountbatten-Windsor responder a las acusaciones específicas, estamos dispuestos a apoyar a la Policía del Valle del Támesis, como es de esperar, si se nos solicita que cooperemos con la investigación".

"Como se ha enfatizado en el pasado, añade el Palacio de Buckingham, sus Majestades (Carlos y Camila) expresan su solidaridad con las víctimas de cualquier forma de abuso".

La declaración del palacio real sigue a la publicación de mensajes más generales de "preocupación" sobre el escándalo de Epstein enviados en los últimos días, sin referencia directa a Andrés, primero por el príncipe Eduardo, el hermano menor del rey, y luego, hoy, al príncipe Guillermo (y su esposa Kate) en el marco de una visita del heredero al trono a Arabia Saudita.

(ANSA).