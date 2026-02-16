GB: Historias de los gatos de Downing Street

El primero cumplió 15 años el fin de semana, todavía fiel a su puesto (aunque algo desgastado por la edad) tras haber visto pasar a seis primeros ministros ante sus ojos indiferentes: desde el conservador David Cameron hasta el laborista Keir Starmer.

El segundo, sin embargo, quien se jubiló con todos los honores en 2020 y desde entonces ha sido enviado a descansar a un cómodo y cálido refugio caribeño para mascotas, cerró los ojos para siempre el viernes en Bermudas.

Ambos eventos, felices o tristes, se sellaron, como es habitual, con comunicados oficiales del gobierno británico. Como corresponde a la tradición de la isla para cualquier funcionario o "servidor" del Estado con una larga trayectoria. (ANSA).