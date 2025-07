Gb: "Trabajamos con Netanyahu por la crisis en Gaza", Trump

“Estamos trabajando juntos para intentar solucionar la situación” en Gaza, dijo Trump en el marco de la inauguración de un campo de golf en su resort Balmedie, en Escocia.

Al inaugurar el campo de golf, en la última jornada de su visita “privada” a Escocia, marcada por importantes reuniones diplomáticas, como la que derivó en el acuerdo arancelario con la UE, el presidente estadounidense dijo que “será un día especial, un año especial, una década especial”.

Durante la ceremonia, que concluyó con el corte de una cinta roja, Trump, vestido con ropa de golf y acompañado por sus hijos Eric y Donald Trump Jr., agradeció al primer ministro británico, Keir Starmer, tras su reunión del lunes.

El magnate insistió en que Estados Unidos “firmó un acuerdo muy importante” sobre aranceles con Bruselas, similar al “excelente” acuerdo alcanzado previamente con Londres sobre el mismo tema.

Trump elogió entonces, de forma inusual, a los medios de comunicación, a los que suele atacar. “Han sido fantásticos, créanlo o no. No he usado la palabra ‘noticias falsas’ ni una sola vez. Hoy ya no son noticias falsas; son noticias maravillosas”, añadió Trump.

El presidente estadounidense también expresó su “amor” por Escocia, cuna de su madre, Mary Anne MacLeod, a quien está dedicado el nuevo campo de golf, y agradeció a quienes hicieron posible su “fantástica” visita.

Trump anunció entonces que jugaría una ronda rápida en los nuevos 18 hoyos antes de regresar a Washington para “apagar incendios en todo el mundo”, en referencia a las crisis internacionales en curso, empezando por la crisis humanitaria en la hambruna de Gaza.

Antes de la inauguración, se reunió con el primer ministro escocés, John Swinney, quien insistió en la necesidad de llevar alimentos a la Franja.

Esta mañana, Trump criticó abiertamente las decisiones políticas del Reino Unido: en su cuenta de la red social Truth pidió una reducción de impuestos para las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte, con el fin de incentivar las perforaciones y aprovechar la “gran fortuna” del país para reducir los costos energéticos. (ANSA).