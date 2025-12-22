GB: Un hombre drogó e hizo violar a su esposa durante 13 años

Seis hombres comparecen ante el tribunal, acusados de más de 60 delitos sexuales cometidos contra una sola mujer, la exesposa de uno de ellos.

La noticia fue anunciada hoy por la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Cinco de los seis hombres, cuyas edades oscilan entre 31 y 61 años, enfrentan acusaciones de violación.

Philip Young, de 49 años, originario de Swindon, pero residente en Enfield, exmarido de la víctima, fue acusado de 56 delitos sexuales. No solo se le imputa violencia sexual directa, sino también haber drogado a su exesposa para obligarla a tener relaciones con otros hombres.

Además, deberá responder por cargos de voyeurismo y posesión de material pedopornográfico.

La víctima, identificada como Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho legal al anonimato, como ella misma solicitó, según un comunicado de la policía.

Las violaciones en su contra ocurrieron entre 2010 y 2023.

Tanto el exmarido, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva, como los otros cinco acusados, que fueron liberados bajo fianza, están citados para una audiencia mañana martes ante los jueces de la Corte de Swindon.

El caso evoca la situación de Gisèle Pelicot en Francia, quien fue víctima de severas violencias sexuales y sometimiento químico por parte de su esposo Dominique y de decenas de otros hombres durante aproximadamente diez años.

Hace un año, se impusieron varias condenas en este caso, incluida una de 20 años de prisión para Dominique Pelicot.

(ANSA).