GCCA: La industria del cemento y el hormigón pone en marcha Aceleradores Net Zero en todo el mundo, con especial atención al «Sur Global»

La Asociación Mundial de Productores de Cemento y el Hormigón (GCCA) acaba de poner en marcha una serie de iniciativas del Acelerador Net Zero para ayudar a las industrias nacionales del cemento y el hormigón a descarbonizarse de conformidad con la Hoja de Ruta Global de la Industria 2050 Net Zero de la GCCA.

La primera tanda de Aceleradores se pondrá en marcha en Egipto, que a finales de este año será el país anfitrión de la COP27, así como en India, Tailandia y Colombia. Estos países en conjunto representan aproximadamente el 10 % de la producción mundial de cemento y hormigón. El hormigón, un material local y duradero, es fundamental para superar los retos de desarrollo sostenible a los que se enfrentan muchas regiones del mundo, como el crecimiento de la población, el aumento de la urbanización y la necesidad de contar con infraestructuras y comunidades más resistentes ante el rápido cambio climático.

A nivel mundial, la fabricación de cemento y hormigón representa alrededor del 7 % de las emisiones de CO 2. El plan global para eliminar estas emisiones antes de 2050 requiere que todos los países del mundo aceleren las reducciones de las emisiones de CO 2. El programa Acelerador identificará las barreras a la descarbonización en los países objetivo y recomendará acciones clave. Esto incluye el fomento de políticas gubernamentales que puedan tener un impacto inmediato, como la mejora del reciclaje, el uso de residuos como alternativa a los combustibles fósiles y otras prácticas de economía circular. Asimismo, incluirá la identificación de proyectos faro que puedan eliminar totalmente las emisiones en las próximas décadas, como las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono.

Thomas Guillot, director ejecutivo de la GCCA, señaló: «El año pasado, nuestra industria asumió un compromiso global de cero emisiones. Este es el siguiente paso lógico, ya que pasamos de un plan de trabajo global a una acción local decisiva».

«El hormigón seguirá siendo el material de construcción más utilizado en el mundo durante las próximas décadas, lo que implica que la cooperación mundial entre los gobiernos y la industria es crucial para garantizar el cumplimiento de los objetivos de cero emisiones. Nuestros Aceleradores Net Zero ofrecerán colaboración y apoyo a una serie de países objetivo para ayudarles a descarbonizar y alinearse con la hoja de ruta global. Me enorgullece poner en marcha la primera fase del programa Acelerador para ayudar a estos países a adoptar tecnologías más ecológicas y trabajar juntos hacia un futuro más sostenible. Ahora hago un llamamiento a más socios de todo el mundo para que se unan a nosotros y formen parte de este movimiento».

Su Excelencia, el Dr. Mahmoud Mohieldin, promotor de alto nivel de Egipto en la COP 27 de la CMNUCC, declaró: «Gran parte de las infraestructuras que el mundo necesita para superar nuestros principales desafíos globales, como la mitigación de la pobreza, la necesidad de agua y energía limpias y de viviendas seguras y asequibles, aún no se han construido».

«El cemento y el hormigón tendrán un papel fundamental en la consecución de un mundo más sano, más resiliente y con cero emisiones de carbono, a medida que la industria avanza hacia una rápida y total descarbonización. En este sentido, nos complace apoyar la iniciativa Acelerador Net Zero, que ayuda a los países en desarrollo a alcanzar sus objetivos de descarbonización, ya que trabajamos para apoyar a todas las industrias y países con sus ambiciones climáticas para ayudar a construir un futuro más sostenible para todos. La participación plena y voluntaria de un sector que representa entre el 7 y el 8 % de las emisiones mundiales de CO 2 es fundamental para contribuir al objetivo del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París de 2015 de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y lo más cerca posible de los 1,5 °C».

El programa de aceleración consta de tres elementos: i. planes de trabajo nacionales de cero emisiones, que incluyen previsiones de emisiones, mecanismos de reducción, necesidades políticas y el compromiso de la industria; ii. identificación y exploración de financiación para proyectos faro de reducción de carbono a gran escala; y iii. diálogos políticos con los gobiernos nacionales para ayudar a acelerar la transición.

La GCCA se asocia con la industria del cemento y el hormigón sobre el terreno y trabajará codo con codo con los responsables políticos, los diseñadores y el sector de la construcción para ayudar a superar los obstáculos en materia de adquisición y dotación de recursos, así como para demostrar la conveniencia comercial de utilizar tecnologías más ecológicas a mayor escala.

Los Aceleradores ayudarán a alinear las industrias del cemento y el hormigón de los países de la Fase 1 con la Hoja de Ruta 2050 Net Zero de la GCCA, que marcó el mayor compromiso mundial de una industria pesada para descarbonizarse en su lanzamiento el año pasado. Este plan de trabajo establece un camino para la descarbonización total en 2050, un objetivo alineado con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Las acciones de la hoja de ruta de aquí a 2030, para reducir las emisiones relacionadas con el hormigón en un 25 %, evitarán que casi 5000 millones de toneladas de carbono lleguen a la atmósfera en comparación con un escenario sin cambios.

Los proyectos faro y un nuevo tramo de Aceleradores de la segunda fase se anunciarán a finales de este año.

Acerca de gcca:

Lanzada en enero de 2018, la Asociación Mundial de Productores de Cemento y Hormigón (GCCA) se dedica a desarrollar y reforzar la contribución del sector a la construcción sostenible. La GCCA pretende fomentar la innovación en toda la cadena de valor de la construcción en colaboración con las asociaciones del sector, así como con arquitectos, ingenieros e innovadores. De este modo, la asociación demuestra cómo las soluciones de hormigón pueden responder a los desafíos globales de la construcción y a los objetivos de desarrollo sostenible, al tiempo que muestra un liderazgo industrial responsable en la fabricación y el uso del cemento y el hormigón. La GCCA tiene su sede en Londres, Inglaterra. Complementa y respalda la labor realizada por las asociaciones a nivel nacional y regional.

La GCCA trabaja con una serie de socios clave. Dirige, junto con el Foro Económico Mundial, la iniciativa Concrete Action for Climate de la alianza «Mission Possible Partnership». La GCCA es también un acelerador oficial de la campaña «Race to Zero».

