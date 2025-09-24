GDELS-Santa Bárbara Sistemas culmina la entrega de los primeros Leopard 2E tras su mantenimiento integral

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) ha entregado al Ejército de Tierra los primeros carros de combate Leopard 2E tras su mantenimiento integral en el centro de excelencia de apoyo al ciclo de vida de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha informado en un comunicado.

La compañía ha resaltado que este logro de la entrega y aceptación de los vehículos es fruto de un "intenso año de trabajo" en el que ha desplegado todo su "conocimiento técnico, capacidades industriales y talento humano" para reactivar la cadena de suministro y resolver "complejos retos de obsolescencia".

"El éxito alcanzado subraya la capacidad de GDELS-SBS para asumir proyectos de máxima complejidad técnica y prepara a la empresa de cara al futuro contrato de modernización de los vehículos Leopard. Ingenieros, técnicos y especialistas han trabajado con rigor, profesionalidad y compromiso para devolver la plena operatividad a los Leopard 2E, demostrando una vez más el valor diferencial del equipo humano de la compañía", recoge el comunicado.

Este avance ha sido posible gracias a la "estrecha colaboración" con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2 (PCMASA) y con las unidades usuarias, con quienes GDELS-SBS ha trabajado "de manera coordinada y transparente", reafirmando su papel como socio industrial "de referencia" para las Fuerzas Armadas.

Desde la empresa han sostenido que la aceptación de estos primeros vehículos "marca el inicio de un ciclo de sostenimiento sólido y eficiente, que garantiza la fiabilidad del Leopard 2E para la próxima década".

Con ello, GDELS-SBS refuerza su "compromiso" con la defensa nacional y consolida el "liderazgo" de su centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) como "polo de excelencia industrial y tecnológica en apoyo al ciclo de vida de los sistemas de defensa más avanzados".