GE Appliances presenta su primer lavadora en español para clientes de EE. UU.

La nueva lavadora de ropa de GE Appliances diseñada para los consumidores hispanos en los EE. UU. está disponible hoy, antes del “Día Nacional de la Lavandería” que se celebra el 15 de abril. La lavadora GE ® de 4,5 pies cúbicos (127 litros) de capacidad con panel en español y modos de lavado de remojo y agitación es la primera de este tipo en Estados Unidos, lo que refuerza el compromiso de GE Appliances de crear soluciones de lavado para todos. La nueva lavadora tiene un panel de control en español y características personalizadas que reflejan las preferencias populares de los consumidores hispanos.

Teniendo en cuenta que dentro los próximos 20 años se prevé que los hispanos en EE. UU. representen el 70% de los nuevos propietarios de viviendas 1, GE Appliances está aportando soluciones relevantes para los hogares de este creciente grupo demográfico de EE. UU. que hasta ahora había estado desatendido. La lavadora cuenta con una capacidad de 4,5 pies cúbicos (127 litros) que permite lavar más ropa en menos cargas, ideal para familias multigeneracionales que representan casi un tercio de todos los hogares hispanos de EE. UU. 2.

"GE Appliances siempre ha ofrecido soluciones significativas para el hogar y nuestra primer lavadora en español promueve ese objetivo", declaró David Wilson, director comercial sénior de cuidado de la ropa de GE Appliances. "A medida que la tecnología evoluciona, también lo hace la composición demográfica de los hogares estadounidenses y esta solución de lavandería especialmente diseñada, representa nuestro compromiso de ofrecer productos para todos y tener en cuenta lo que más importa a los clientes hispanos".

GE Appliances adaptó la lavadora y la secadora complementaria para tener en cuenta las preferencias específicas de lavado que son populares para muchos consumidores hispanos que tienen un cuidado especial de preservar sus prendas mediante un tratamiento previo y delicado de las manchas difíciles antes de meterlas en la lavadora. La nueva lavadora incluye, por ejemplo, un ajuste personalizado "Añadir Remojo" que añade 20 minutos de remojo a cualquier ciclo y cuenta con un ajuste "Más Intenso" para prendas sucias que combina remojo con agitación adicional.

La nueva lavadora tiene en cuenta otros puntos problemáticos comunes en los días de lavado para muchos hogares hispanos, de modo que puedan sacar el máximo partido de su electrodoméstico mientras se ocupan de lavar la ropa. Por ejemplo:

La nueva lavadora GE ® de 4,5 pies cúbicos de capacidad con panel en español y la secadora con panel en español que la acompaña ya están disponibles por un PVPR de USD 799 cada uno. Para más detalles sobre el producto, visite www.geappliances.com/lavadora-con-panel-espanol.

En GE Appliances, una empresa de Haier, nos unimos para hacer "cosas buenas, para toda la vida". Somos creadores, pensadores y artífices que creemos que todo es posible y que siempre hay una forma mejor. Somos una empresa movida por nuestra gente, fortalecida gracias a nuestra diversidad, lo que nos permite acercarnos más que nunca a nuestros usuarios, anticiparnos a sus necesidades y mejorar sus vidas. En la actualidad, nuestros electrodomésticos se encuentran en el 50% de los hogares de EE. UU., y nuestra empresa está comprometida a servir a todas las familias del país. Fabricamos y vendemos productos bajo las marcas Monogram®, Café™, GE Profile™, GE®, Haier™ y Hotpoint™. Nuestros productos incluyen frigoríficos, congeladores, productos de cocina, lavavajillas, lavadoras y secadoras de ropa, centros de vino y bebidas, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos, sistemas de filtración de agua y calentadores de agua. Para más información sobre nuestra empresa, marcas y compromiso social, visite www.geappliancesco.com.

