GEFA BANK, de Société Générale, se apoya en la tecnología de DXC para su transición a la nube pública

GEFA BANK, filial de Société Générale y socio financiero líder para las pymes alemanas, ha elegido a DXC Technology (NYSE:DXC) para un proyecto de transformación digital pionero. Con el programa «G-Rocket», GEFA BANK y DXC Technology migrarán las aplicaciones y los datos de misión crítica del banco desde su actual centro de datos a la plataforma en la nube Azure de Microsoft.

«La transición a la nube permite a GEFA modernizar su infraestructura informática y obtener un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad», afirma Michael Quint, director de informática de GEFA BANK. «Junto con nuestro socio DXC, hemos desarrollado un programa de transformación destinado a prepararnos desde el punto de vista tecnológico, así como organizativo, para el futuro de la banca. DXC ha implementado un modelo operativo flexible e integral basado en el marco de cumplimiento y seguridad de la nube de nuestra casa matriz».

Además, DXC en colaboración con su socio Microsoft ha puesto en marcha un programa de formación para preparar a los expertos seleccionados de GEFA BANK para el futuro funcionamiento de la nueva solución en la nube.

«DXC acumula muchos años de experiencia en el sector de la banca y los mercados de capitales. Con la nube, el ritmo de transformación e innovación en este sector se ha acelerado de forma exponencial», señaló Marc-Alexander Drews, ejecutivo de ventas de banca y mercados de capitales de DXC. «Gracias a nuestro enfoque Cloud Right, no solo estamos apoyando a GEFA en su transición tecnológica a la nube, también estamos capacitando a sus equipos de TI para aprovechar todo su potencial».

Con la migración a la nube de Azure, GEFA BANK y DXC desplegarán sistemáticamente el panorama de aplicaciones del banco en servicios nativos de la nube como Azure Kubernetes Service (AKS). Como resultado de este enfoque de «contenerización», GEFA BANK acortará el tiempo de salida al mercado de los nuevos servicios y creará un entorno de desarrollo moderno para productos financieros innovadores.

«El programa G-Rocket y la migración a la nube de aplicaciones críticas para el negocio es un reto único. Por haber colaborado de forma positiva durante muchos años, DXC es el socio idóneo para esta transformación», añadió Michael Quint.

En este contexto, GEFA BANK y DXC han llegado a un acuerdo para continuar su colaboración hasta octubre de 2027. La finalización de la migración del centro de datos está prevista para septiembre de 2022.

Desde hace más de 70 años, GEFA BANK es uno de los principales proveedores alemanes de financiación de ventas e inversiones en activos móviles. La filial, propiedad exclusiva del grupo bancario internacional Société Générale, ofrece una amplia gama de productos de financiación, entre los que se incluyen el arrendamiento financiero, el crédito, la venta a plazos y la financiación de parques de compra y alquiler para las medianas empresas alemanas. Asimismo, GEFA BANK ofrece soluciones de depósito a la vista y a plazo fijo para clientes particulares y empresariales.

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a empresas de todo el mundo a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica al tiempo que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC a la hora de desplegar servicios en todo el conjunto de la tecnología empresarial para impulsar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente. Conozca más acerca de cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

