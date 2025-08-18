Gemma Triay y Maribel Nadal inauguran las nuevas pistas de pádel indoor de la Rafa Nadal Academy

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Rafa Nadal Academy by Movistar ha inaugurado este lunes la ampliación de sus instalaciones que ha permitido construir 3 nuevas pistas indoor de pádel en un pabellón ubicado en el epicentro del campus de alto rendimiento emplazado en Manacor, un acto en el que ha estado presente la número 1 del mundo Gemma Triay. De esta manera, la Rafa Nadal Academy ya dispone de un total de 19 pistas de pádel --9 pistas exteriores y 10 cubiertas-- que se complementan con el resto de los servicios ya disponibles. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel.

En estas nuevas pistas, implementadas gracias a la sinergia con Greenset, podrán entrenar a diario los profesionales que se ejercitan a diario la academia: Patricia Martínez, Ramiro Moyano, Antonio 'Pincho' Fernández, y Adrián Marqués. Las nuevas pistas también serán disfrutadas por los jugadores amateurs y juniors que llevan a cabo programas de entrenamientos semanales en la academia.

La primera en estrenar las pistas ha sido la número 1 del mundo Gemma Triay, que después compartió la pista con una treintena de niños que estas semanas participan en la tercera edición del Campus de pádel que realizan conjuntamente la academia con la Federación Española y la Federación Balear de Pádel.

En inicio de temporada Gemma se convirtió, junto a Franco Stupaczuck en embajadora de la academia. Si bien ambos ya tenían arraigo con la Rafa Nadal Academy, este año consolidaron su vinculación con el objetivo de seguir uniendo aún más sus fuerzas. Esta semana, la propia Gemma prepara en la academia su segunda parte de la temporada tras haber cuajado un primer semestre espectacular con su compañera Delfi Brea.

Precisamente su entrenador, Rodrigo Ovide se ha convertido en 2025 en el responsable de la metodología de entrenamiento de la academia, elevando la calidad de la docencia impartida a jugadores juniors y amateurs.

La subdirectora general de academia, Maribel Nadal, valoró de manera muy positiva la inauguración de este nuevo espacio. "Estamos muy felices con la inauguración de estas tres nuevas pistas y nos hace especial ilusión que haya sido Gemma la primera en estrenarlas. Si bien el tenis sigue siendo el deporte estrella de la academia, estamos muy orgullosos del crecimiento que ha experimentado el pádel", agregó.

Además, señaló que cada vez son más los adultos y jóvenes que van de todo el mundo a "aprender y a divertirse" a la academia. "Aquí y aspiramos a tener unas instalaciones punteras a nivel internacional", concluyó.