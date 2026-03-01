Gendarme argentino detenido en Venezuela fue liberado, ya dejó ese país: Canciller argentino
BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - Un miembro de las fuerzas de seguridad de Argentina que fue detenido en Venezuela hace más de un año fue liberado por Caracas y ya dejó el territorio del país caribeño, dijo el domingo el Canciller de Argentina, que había denunciado la acción como arbitraria ante una corte internacional.
La detención del gendarme Nahuel Gallo a fines del 2024 había tensado aún más la explosiva relación entre el presidente libertario Javier Milei, un aliado clave de Donald Trump en la región, y el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que fuera sustraído de Caracas por Estados Unidos.
"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, en su cuenta de la red social X.
(Reporte de Vivian Sequera y Maximilian Heath)