Gendarme argentino detenido en Venezuela fue liberado, ya dejó ese país: Canciller argentino

BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - Un miembro de ‌las fuerzas ‌de ⁠seguridad de Argentina que fue detenido en Venezuela hace ​más ⁠de un ⁠año fue liberado por Caracas ​y ya dejó el territorio ‌del país caribeño, dijo ​el domingo ​el Canciller de Argentina, que había denunciado la acción como arbitraria ante una corte internacional.

La detención del gendarme Nahuel ​Gallo a fines del 2024 había ⁠tensado aún más la explosiva relación entre ‌el presidente libertario Javier Milei, un aliado clave de Donald Trump en la región, y el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de ‌que fuera sustraído de Caracas por Estados ⁠Unidos.

"Acabo de hablar con ‌Nahuel Gallo y ⁠puedo informarles que ⁠ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió ‌la esposa ​del gendarme, María Alexandra Gómez, en su cuenta de la red social X.

(Reporte de ‌Vivian Sequera y Maximilian Heath)