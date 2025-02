Gene Hackman, su esposa y su perro llevaban muertos un tiempo, muestra orden judicial

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El ganador del Oscar Gene Hackman, su esposa y uno de sus perros estaban aparentemente muertos desde hace algún tiempo antes de que un trabajador de mantenimiento descubriera sus cuerpos en la casa de la pareja en Santa Fe, según los investigadores.

Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto el miércoles en un vestíbulo y su esposa de 63 años, Betsy Arakawa, fue hallada en un baño junto a un calefactor, escribieron los detectives del condado Santa Fe en una orden de registro. Había un frasco abierto y pastillas esparcidas sobre una encimera cerca de Arakawa.

Denise Avila, portavoz de la policía, informó que no había indicios de que hubieran sido baleados o que tuvieran heridas.

La compañía New Mexico Gas Co. probó las líneas de gas dentro y alrededor de la casa después de que se descubrieron los cuerpos, según la orden. En ese momento, no encontraron signos de problemas y el Departamento de Bomberos no halló indicios de una fuga de monóxido de carbono o envenenamiento. Un detective escribió que no había signos obvios de una fuga de gas, pero señaló que las personas expuestas a fugas de gas o monóxido de carbono podrían no mostrar signos de envenenamiento.

El rudo pero querido Hackman fue uno de los mejores actores de su generación, apareciendo como villano, héroe o antihéroe en docenas de dramas, comedias y películas de acción desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de los 2000.

“Fue amado y admirado por millones en todo el mundo por su brillante carrera actoral, pero para nosotros siempre fue simplemente Papá y Abuelo. Lo extrañaremos mucho y estamos devastados por la pérdida”, expresaron sus hijas y su nieta en un comunicado el jueves.

Un trabajador de mantenimiento informó que la puerta principal de la casa estaba abierta cuando llegó para realizar trabajos de rutina el miércoles, y llamó a la policía después de encontrar los cuerpos, indicaron investigadores. Él y otro trabajador dijeron que rara vez veían a los propietarios y que su último contacto con ellos había sido aproximadamente dos semanas antes.

Un policía observó que Hackman parecía haber caído. Llevaba una camiseta azul, pantalones de chándal grises y pantuflas. Un par de gafas de sol y un bastón estaban cerca.

Un pastor alemán muerto fue encontrado en un armario de baño cerca de Arakawa, señalaron las autoridades. Había dos perros sanos en la propiedad: uno dentro y otro afuera.

La Associated Press dejó mensajes de correo electrónico y telefónicos el jueves para la policía en busca de más detalles. Un portavoz del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, que dirige las operaciones del médico forense del estado, se negó a comentar sobre si se había determinado la causa y la manera de las muertes.

Hackman aparecía rutinariamente en la lista de Hollywood de los mejores actores estadounidenses del siglo XX. Podía interpretar prácticamente cualquier tipo de papel, desde el villano Lex Luthor en “Superman” hasta un entrenador de basquetbol en “Hoosiers”.

Hackman fue nominado cinco veces al Oscar, ganando por “The French Connection” en 1972 y “Unforgiven” dos décadas después. Su muerte se produce solo cuatro días antes de la ceremonia de este año.

“No hubo un actor más fino que Gene. Intenso e instintivo. Nunca una nota falsa. También fue un querido amigo a quien extrañaré mucho”, sostuvo el actor y director Clint Eastwood, coprotagonista de Hackman en “Unforgiven”, en un comunicado.

Hackman conoció a Arakawa, una pianista de formación clásica que creció en Hawái, cuando ella trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio de California a mediados de la década de 1980, informó el New York Times en 1989. Pronto se mudaron juntos y, a finales de la década, se trasladaron a Santa Fe.

Su hacienda en Old Sunset Trail se encuentra en una colina en una comunidad cerrada con vistas a las Montañas Rocosas. La extensa casa de cuatro habitaciones en seis acres fue construida en 1997 y tenía un valor de mercado estimado de poco más de cuatro millones de dólares, según los registros de impuestos sobre la propiedad del Condado de Santa Fe.

Hackman también coescribió tres novelas, comenzando con el libro de aventuras “Wake of the Perdido Star”, con Daniel Lenihan en 1999, según la compañía editorial Simon & Schuster. Luego escribió dos por su cuenta, concluyendo con “Pursuit” en 2013, sobre una oficial de policía que persigue a un depredador.

En sus primeros años en Nuevo México, Hackman fue visto a menudo alrededor de la histórica capital del estado, conocida como un enclave de artistas, destino turístico y retiro para celebridades.

Se desempeñó como miembro de la junta del Museo Georgia O’Keeffe en la década de 1990, según el periódico local, The New Mexican.

En los últimos años, fue mucho menos visible, aunque incluso las salidas más mundanas llamaron la atención de la prensa. The Independent escribió sobre su asistencia a un espectáculo en un centro de artes escénicas en 2018. El New York Post publicó artículos sobre Hackman comprando gasolina, haciendo trabajos de jardinería y comprando un sándwich de pollo en Wendy’s en 2023.

Aparte de sus apariciones en ceremonias de premios, rara vez se le veía en el circuito social de Hollywood y se retiró de la actuación hace unos 20 años. Fue una rara ocasión en que una jubilación en Hollywood realmente duró.

Hackman tuvo tres hijos de un matrimonio anterior. Él y Arakawa no tuvieron hijos juntos, pero eran conocidos por tener pastores alemanes.

Hackman dijo a la revista de cine Empire en 2020 que él y Arakawa disfrutaban ver DVDs que ella alquilaba.

“Nos gustan las historias simples que algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto logran producir”, relató.

Fonseca reportó desde Flagstaff, Arizona, y Melley desde Londres. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Andrew Dalton en Los Ángeles, Jacques Billeaud en Phoenix y Sylvia Hui en Londres

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.