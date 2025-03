Gene Hackman y Quincy Jones son recordados en los Oscar

LOS ÁNGELES (AP) —

Los Oscar recordaron solemnemente a Gene Hackman y rindieron un alegre homenaje a Quincy Jones el domingo por la noche.

En una adición tardía a la ceremonia, Morgan Freeman elogió a Hackman, quien fue galardonado con dos Oscar y con quien compartió créditos en dos ocasiones, a cinco días de que el actor y su esposa fueran encontrados muertos en su residencia en Nuevo México.

“Esta semana nuestra comunidad perdió a un gigante, y yo perdí a un querido amigo, Gene Hackman”, dijo Freeman. “Recibió dos Oscar y, lo que es más importante, se ganó el corazón de los amantes del cine de todo el mundo”.

Freeman concluyó: “Gene siempre decía: ‘No pienso en el legado. Solo espero que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer un buen trabajo”. Así que creo que hablo por todos nosotros cuando digo Gene, serás recordado por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo mío”.

Freeman y Hackman coprotagonizaron “Under Suspect” (“Bajo sospecha”) de 2000 y en el western de Clint Eastwood de 1992 “Unforgiven” (“Los imperdonables”), la película que le valió a Hackman su segundo Oscar. Ganó el primero por “The French Connection” (“Contacto en Francia”) de 1971.

Hackman, de 95 años, su esposa Betsy Arakawa y uno de sus perros, fueron encontrados muertos en su casa en Santa Fe el miércoles. La causa sigue bajo investigación.

El tono fue muy diferente cuando Oprah Winfrey y Whoopi Goldberg presentaron un homenaje musical a Jones, quien murió el 3 de noviembre a los 91 años.

“Cuando uno escucha el nombre de Quincy Jones, lo primero que piensa es en el genio musical”, dijo Winfrey. “Pero el hombre, nuestro querido Q, tuvo un impacto igualmente profundo en el mundo del cine, como compositor y productor”.

Goldberg agregó: “Cuando hablamos de la excelencia negra, estamos hablando de Quincy”.

Luego presentaron a Queen Latifah, quien interpretó una enérgica versión gospel de “Ease on Down the Road”, una canción de “The Wiz” (“El mago”) cuya banda sonora produjo Jones, quien fue siete veces nominado al Oscar. La actuación contó con decenas de bailarines y voces de los miembros del coro Los Angeles Master Chorale.

Jones recibió un tributo de facto al comienzo de la ceremonia cuando Cynthia Erivo cantó “Home” de “The Wiz” en su popurrí de apertura con su compañera de elenco de “Wicked”, Ariana Grande.

Winfrey y Goldberg fueron compañeros de reparto en “The Color Purple” (“El color púrpura”) de 1985. Jones fue productor de la película dirigida por Steven Spielberg y coescribió la banda sonora.

“De hecho, me descubrió para ‘The Color Purple’, que fue mi primera película”, dijo Winfrey.

Dos semanas después de su muerte, Jones recibió su segundo Oscar honorífico en los Premios de los Gobernadores de noviembre.

Al segmento sobre Hackman le siguió la sección anual de “in memoriam” sobre las figuras del cine que murieron en el último año.

Incluía al director David Lynch y a los actores Maggie Smith, Teri Garr, Joan Plowright, Donald Sutherland, Louis Gossett Jr., Shelley Duvall y James Earl Jones.

La mayoría de ellos fueron destacados con breves clips en medio del montaje musical.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.