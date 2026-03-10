General de más alto rango de EE.UU. dice que Irán no es tan formidable como se pensaba

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON, 10 de marzo (Reuters) - El general de mayor rango de Estados Unidos afirmó el martes que, aunque Irán está luchando, no es tan formidable como se pensaba, mientras Washington se preparaba para el día más intenso de ataques en lo que va de guerra.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a los medios que Estados Unidos está llevando a cabo ataques contra buques minadores iraníes y que el Pentágono evaluará una serie de opciones si se le encomienda la tarea de escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

La guerra ha cerrado de forma efectiva el estrecho, un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que ha impedido a los petroleros navegar durante más de una semana y ha obligado a los productores a detener el bombeo al llenarse los almacenes.

"Creo que están luchando y lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos", declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con intensificar la guerra con Irán si este bloqueaba los envíos de petróleo desde Oriente Medio, aunque predijo un rápido fin del conflicto.

Durante la rueda de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos llevaría a cabo el martes el día más intenso de ataques contra Irán.

Hegseth reiteró que esta no será una guerra interminable y dijo que Trump decidirá cuándo termina la campaña estadounidense.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra más de 5.000 objetivos en los primeros 10 días de la campaña, incluidos más de 50 buques de guerra, dijo Caine. (Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali, Susan Heavey y Katharine Jackson; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)