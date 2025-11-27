General jura cargo como presidente de transición de Guinea-Bissau, según comunicado del ejército

Por Alberto Dabo

BISSAU, 27 de noviembre (Reuters) -

El general Horta Nta Na Man prestó juramento el jueves como presidente de transición de Guinea-Bissau, según un comunicado del ejército, un día después de que oficiales anunciaron que habían depuesto al presidente del país.

Los oficiales, que se autodenominan "Alto Mando Militar para la Restauración del Orden", afirmaron el miércoles en un comunicado televisado que habían derrocado al presidente Umaro Sissoco Embalo, en el último episodio de disturbios en un país propenso a los golpes de Estado.

La declaración se produjo un día antes de que se anunciaran los resultados provisionales de la contienda entre Embalo y Fernando Dias, un recién llegado a la política de 47 años que se había perfilado como el principal rival de Embalo para dirigir este Estado de África Occidental, que es un centro del tráfico de cocaína.

En la capital, Bissau, reinaba la calma el jueves, con soldados en las calles y muchos residentes que permanecían en sus casas incluso después de que se levantara el toque de queda nocturno. Los comercios y los bancos permanecían cerrados.

