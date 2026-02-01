Generales de alto rango de EEUU e Israel se reúnen en el Pentágono en medio de crecientes tensiones con Irán

1 feb (Reuters) - Generales de alto rango de Estados Unidos e Israel mantuvieron conversaciones en el Pentágono el viernes, en medio de las crecientes tensiones con Irán, informaron el domingo a Reuters dos funcionarios de Washington que hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios no dieron detalles sobre las conversaciones a puerta cerrada entre el general estadounidense Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, y Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes.

Estados Unidos ha reforzado su presencia naval y ha aumentado sus defensas aéreas en Oriente Medio después de que el presidente Donald Trump amenazara repetidamente a Irán, presionando para que se siente a la mesa de negociaciones. Los líderes iraníes advirtieron el domingo de un conflicto regional si Washington ataca el país.

El ministro de Defensa Israel Katz se reunió el domingo con Zamir tras sus conversaciones en Washington, informó su oficina, para analizar la situación en la región y la "preparación operativa del ejército israelí para cualquier escenario posible".

