Generali lanza un fondo de renta fija en países emergentes que aspira a rentar un 7% anual
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
La aseguradora Generali ha lanzado un fondo de inversión de renta fija con el foco en deuda de países emergentes y con el que espera lograr una rentabilidad del 7% de media anual, según ha informado en un comunicado. El fondo, cuya rentabilidad se ofrece únicamente a vencimiento, tendrá un plazo de unos seis años, venciendo en enero de 2031. La contratación estará disponible desde 1500 euros y se ofrece tanto a clientes nuevos como existentes. Generali ha indicado que el fondo cuenta con una "amplia diversificación inicial" al contar con 49 emisores. La aseguradora considera que esto ayudará a "reducir la volatilidad" a lo largo de su ciclo de vida.
