Generali lanza un plan de recompra de acciones de hasta 210 millones de euros

El grupo asegurador italiano Generali ha dado comienzo este viernes una recompra de hasta 10,5 millones de acciones propias y un importe máximo de 210 millones de euros a efectos del Plan de Incentivos a Largo Plazo de la entidad ('LTI Plan 2022-2024'), así como de los programas de incentivos y remuneraciones del grupo en ejecución y que concluirá en marzo de este año.

Con el propósito del programa, que fue autorizado en junta general de accionistas, la aseguradora ha suscrito un contrato con HSBC Continental Europe, que procederá a la recompra "con total independencia", de conformidad con los parámetros y criterios predeterminados contractualmente, así como con la normativa aplicable y el acuerdo de la citada junta general de accionistas.

De este modo, el contrato prevé la recompra de un máximo de 10,5 millones de acciones de Generali a partir del 20 de enero de 2023 y finalizará en marzo de 2023.

El precio mínimo de adquisición de las acciones no podrá ser inferior al valor nominal implícito del título, actualmente igual a un euro, mientras que el precio máximo de compra no podrá superar el 5% del precio de referencia registrado por la acción durante la sesión bursátil del día anterior a la finalización de cada transacción de compra individual, "y en todo caso por un máximo total contravalor de no más de 210 millones de euros".

La aseguradora ha explicado que las transacciones de compra se realizarán exclusivamente en el mercado Euronext Milán. Actualmente, Generali y sus filiales poseen 39,6 millones de acciones propias, representativas del 2,50% del capital social.

Europa Press