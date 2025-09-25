Generali reduce un 49% sus emisiones de CO2 en España en 2024 respecto a 2019

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - Generali redujo un 49% sus emisiones de CO2 en España en 2024 respecto a 2019, manteniendo la trayectoria hacia el objetivo global de ser net zero en 2035, según revela la Memoria de Sostenibilidad 2024 de Generali España en la que se reflejan los avances de la compañía en sostenibilidad bajo su papel como aseguradora, inversora, empleadora y ciudadana responsable.

Según ha informado la aseguradora en un comunicado, la memoria llega tras el plan estratégico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', en el que la sostenibilidad ha sido uno de los motores de crecimiento e impacto positivo a largo plazo, y se articula alrededor de los 4 roles sostenibles definidos por Generali: asegurador, empleador, inversor y ciudadano responsable.

Como asegurador responsable, Generali "fortaleció su posicionamiento como actor clave en la prevención y gestión de riesgos naturales", desarrollando guías informativas, sistemas de alertas meteorológicas personalizadas y reforzando sus capacidades de respuesta ante catástrofes, ha asegurado la empresa.

En paralelo, avanzó en su proceso de transformación digital mediante la adopción de soluciones tecnológicas que mejoran la agilidad operativa y la experiencia de cliente. Entre ellas, destacan nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, la implantación del CRM Salesforce para optimizar la relación con mediadores, o la transformación de procesos clave como la emisión, siniestros o contabilidad.

Al mismo tiempo, la compañía mantuvo su compromiso con un estilo de vida sostenible, proporcionando soluciones aseguradoras con coberturas dirigidas a la protección social, la inclusión y la salud, así como a la movilidad verde o la eficiencia energética.

En España, Generali redujo un 49% sus emisiones de CO2 en 2024 respecto a 2019 (y un 15% menos frente a 2023), manteniendo la trayectoria hacia el objetivo global de ser net zero en 2035. Además, disminuyó en un 49% su consumo eléctrico en comparación con 2019, empleando energía procedente de fuentes renovables, y logró un 74% de reducción en el consumo de agua frente al mismo año.

CONCILIACIÓN, APRENDIZAJE Y DIVERSIDAD

Como empleador responsable, la compañía cuenta con políticas laborales enfocadas en la conciliación, la salud emocional y el aprendizaje continuo. Este año, se impartieron más de 43.500 horas de formación, que incluyen programas sobre cambio climático e inteligencia artificial, entre otros, además de iniciativas como Back to school, que permite a los empleados solicitar una bolsa de estudios de hasta 400 euros mediante retribución flexible para invertir en formación alineada con su desarrollo profesional.

En el terreno de diversidad, equidad e inclusión (DEI), Generali impulsó con acciones concretas impulsadas por el DEI Council y su red interna MYA - Mujeres y Aliados, consolidada como espacio de reflexión y aprendizaje en igualdad.

Estos avances fueron reconocidos por el Top Employers Institute, que la distinguió como la mejor empresa para trabajar en España en 2024, y por Forbes, que por tercer año consecutivo la incluye entre las 100 mejores empresas para trabajar. Asimismo, Grupo Generali fue destacada como la novena mejor empresa del mundo para mujeres y galardonada con el Diversity Award en la categoría de Discapacidad, reafirmando su apuesta por un entorno inclusivo.

En su papel como inversor responsable, Generali fortaleció su compromiso con la lucha contra el cambio climático a través de una estrategia de inversión alineada con los principios de la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). La compañía incorpora la sostenibilidad de forma transversal en sus decisiones de inversión, integrando criterios ESG y participando activamente en las empresas en las que invierte, con el objetivo de generar un impacto positivo en el medioambiente y en la sociedad.

BIENESTAR Y VOLUNTARIADO

Por último, desde su rol como ciudadano responsable, Generali siguió ampliando el impacto de The Human Safety Net (THSN), su fundación social que opera en 26 países. En España, las acciones de THSN beneficiaron en 2024 a 4819 personas, gracias a proyectos en colaboración con entidades como Fundación Balia, Asociación Educativa Itaca, Fundación Social Universal y Asociación El Arca. Estas iniciativas han logrado mejorar el bienestar de familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo infantil, la conciliación y la inclusión social.

El voluntariado corporativo contó con la participación de 435 empleados y organizó un total de 4783 horas dedicadas a actividades solidarias. Además, la iniciativa THSNReacciona dio respuesta a situaciones de emergencia de más de 60 familias, incluyendo campañas de donación de tarjetas monedero y regalos navideños para 450 niños. Generali también reforzó su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) mediante iniciativas de sensibilización de la enfermedad en el entorno laboral.