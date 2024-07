Generalitat y Ayuntamiento reclaman que FIFA "tome cartas en el asunto" para que València sea sede del Mundial

Anuncian el encargo de una auditoría a asesores externos en infraestructuras de la FIFA

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han reclamado la intervención de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para "que tome cartas en el asunto" y posibilite que el estadio del Nou Mestalla sea una de las sedes españolas del Mundial 2030.

Asimismo, han anunciado que se ha encargado un informe técnico de asesores externos en infraestructuras de la FIFA sobre la propuesta valenciana y que se ha enviado un burofax al Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para exigirles los criterios en los que se ha basado la exclusión.

Así lo han expuesto tanto Mazón como Catalá en declaraciones a los medios este miércoles tras reunirse en el Palau de la Generalitat para abordar la exclusión del Nou Mestalla en la lista de estadios candidatos elaborada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). También han participado el director general de Deportes, Luis Cervera, y la concejala de Deportes, Rocío Gil.

El jefe del Consell ha defendido que la candidatura de València "sigue viva" y ha exigido explicaciones tanto a la RFEF como al CSD. "La exigencia de explicaciones ya no va a ser un correo electrónico, sino que va a ser un burofax con valor jurídico correspondiente para exigir tanto al Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes como a la Federación Española de Fútbol", ha asegurado.

"Que nos cuenten de dónde venimos, que nos digan dónde estamos, que nos digan por qué parece que estamos aquí y hacia dónde vamos. No sabemos si hay algo definitivo, no sabemos si no lo hay, no sabemos si estamos condenados, no sabemos si hay una explicación", ha lamentado.

El dirigente autonómico ha manifestado que "el Mundial de España no se merece no tener a València dentro". "Esto es lo que tiene que entender el país", ha aseverado. Y ha hecho un llamamiento a la sociedad valenciana "para que en estos momentos nos apoye, se pronuncie y dé un paso adelante".

Por su parte, Catalá ha defendido que "cumplimos los requisitos y otra sedes seleccionadas no" y, en concreto, se ha referido a que la candidatura valenciana cuenta con el StadiumAgreement a diferencia de otras que no.

Al mismo tiempo, se ha preguntado cuál es el papel del CSD en esta decisión y ha instado a que "salga ya de su silencio". "¿Participó el CSD en esta decisión como miembro de la comisión que tomaba la decisión? Y sobre todo, ¿qué piensa sobre esta decisión? Cinco días después seguimos esperando un posicionamiento claro y saber qué papel juega el CSD en esto", ha lamentado Catalá.

"El CSD tiene que salir ya de su silencio y contestar si participó o no en la decisión de excluir a València. Si está de acuerdo o no y si va a hacer algo o no", ha declarado la alcaldesa. Luego la primera edil ha confiado en que la FIFA "tomará las riendas" y no ha descartado solicitar una reunión con el presidente de este organismo.

"Sabemos que esta decisión podría no ser definitiva, sabemos que tenemos que pelearla y, desde luego, no vamos a dejar de hacerlo. Es nuestra obligación como ciudad y como comunidad y, además, pensamos que es justo y que nuestra candidatura es totalmente solvente", ha manifestado.

"POCA MEMORIA"

Al ser preguntada sobre la posición del Gobierno de España, tanto de la ministra de Ciencia, Diana Morant, como de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, Catalá ha reprochado que "es de tener poca memoria, u otra cosa, decir que València llegó tarde".

"Hay que tener mucho rostro. En un año la ciudad llegó tarde, cuando en ocho años los que dicen que ha llegado tarde no hicieron nada para tener el estadio", ha insistido la alcaldesa.

"El Ayuntamiento de València --prosigue-- en un año tiene licencia de obras, fichas urbanísticas, y la candidatura completa, cosa que no tienen otras sedes que sí han sido elegidas. Díganme ustedes en ocho años, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Valencia para tener licencia de obras, fichas urbanísticas definitivas y una candidatura completa"?, ha expuesto.

Catalá ha repasado el calendario y ha asegurado que "el 31 de julio siempre fue el plazo fijado". Según ha confirmado la alcaldesa, el 24 de junio hubo una reunión y el Valencia CF envió "el correo oportuno tarde". A partir de ahí, la Federación "ha querido insinuar que el hecho de que el 24 de junio el club no hubiera mandado el correo oportuno había condicionado la exclusión", ha dicho la primera edil del consistorio.

"Pero para nosotros eso no se sostiene, dado que entre el 24 de junio y el 16 de julio ellos (RFEF) siguen intercambiando con la candidatura correos electrónicos, solicitándonos planos y, además, tenemos una videoconferencia. Por lo tanto, si estábamos fuera el 24 de junio, ¿por qué siguen solicitándonos información para subirlo a la plataforma de la FIFA? No tiene ningún sentido", ha añadido Catalá.

"Quedan seis años para el Mundial y hemos puesto unos plazos que como máximo son 6 meses para empezar la obra y 30 meses para hacer el estadio. Si todo va bien, y nosotros esperamos que así sea, el estadio estará acabado tres años antes del Mundial. Entonces, yo creo que no se sostienen los plazos ni las justificaciones y por eso siempre hemos pedido una aclaración por escrito y cinco días después, si lo hubieran tenido tan claro, nos hubieran remitido un informe, una aclaración, una contestación, ha apostillado.

También Mazón se ha preguntado si "sirve tanto alto cargo valenciano en el Gobierno de España, como se hace gala de aquí. Yo no sé si hay falta de capacidad de influencia. Yo no sé si es que ahora llegan las madres mías después del ninguneo, después de la falta de transparencia", ha lamentado.

