Genetista Francis Collins dimite de agencia de salud de EEUU y pide respetar trabajadores en crisis

WASHINGTON (AP) — El doctor Francis Collins, un renombrado genetista y exdirector durante mucho tiempo de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), anunció el sábado que se ha retirado, dejando una agencia sacudida por recortes presupuestarios y despidos.

Collins —un investigador que toca la guitarra y un cristiano evangélico conocido por encontrar un terreno común entre la religión y la ciencia— no dio razón para su abrupta salida. Emitió un comunicado en el que expresó que había sido un honor tener una larga carrera en una agencia “justamente llamada la joya de la corona del gobierno federal durante décadas”.

Llegó a los NIH en 1993 para liderar el Proyecto del Genoma Humano, que en 2003 completó el mapeo del libro de instrucciones del ADN humano, dos años antes de lo previsto y 400 millones de dólares por debajo del presupuesto, señaló Collins en su declaración del sábado.

Collins, de 74 años, fue director de los NIH durante 12 años y durante los mandatos de tres presidentes: Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.

Collins renunció a ese cargo en octubre de 2021 para regresar a su laboratorio de investigación, supervisando a científicos que estudian la diabetes y un trastorno genético del envejecimiento. También asesoró a Biden sobre cómo combatir la hepatitis C.

Los NIH, con un presupuesto de 48.000 millones de dólares, son el mayor financiador de la investigación biomédica y han contado con un fuerte apoyo bipartidista durante mucho tiempo.

Los empleados de los NIH “son individuos de extraordinaria inteligencia e integridad, desinteresados y trabajadores, generosos y compasivos. Personifican la excelencia en todos los aspectos y merecen el máximo respeto y apoyo de todos los estadounidenses”, escribió Collins.

En un mensaje de texto, Collins declinó una entrevista. Su jubilación había entrado en vigor el viernes.

Con todo, su declaración defendió una agencia convulsa por las políticas de financiación del nuevo gobierno de Trump y los recientes despidos de más de 1.000 trabajadores.

“Cuando escuchas sobre pacientes que sobreviven a un cáncer en etapa cuatro gracias a la inmunoterapia, eso se basa en la investigación de los NIH a lo largo de muchas décadas. Cuando escuchas que la enfermedad de células falciformes se cura gracias a la edición genética CRISPR, eso se construyó sobre muchos años de investigación apoyada por los NIH”, escribió Collins.

Al principio de su carrera, Collins descubrió el gen que causa la fibrosis quística, lo que ayudó a llevar años después a un tratamiento efectivo para la enfermedad pulmonar. Atribuyó el descubrimiento a una subvención de los NIH que apoyó su investigación en la Universidad de Michigan.

Más tarde, como director de los NIH, supervisó el trabajo para entender y combatir enfermedades graves como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes y COVID-19, incluyendo las vacunas contra el coronavirus que han salvado millones de vidas.

Aparte de su trabajo en los NIH, Collins es ampliamente conocido por escribir sobre la intersección de la religión y la ciencia.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Howard Hughes Medical Institute’s Science and Educational Media Group. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.