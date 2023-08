TAICHUNG, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--ago. 24, 2023--

Atendiendo a la creciente demanda en el mercado sudamericano, Genius Machinery se enorgullece de presentar su línea de maquinaria de lavado y reciclaje de plásticos altamente sofisticada. Con sede en Taiwán, Genius lidera a nivel mundial el desarrollo y la promoción de maquinaria de última generación para el reciclaje de un amplio abanico de materiales plásticos. Lo más destacable de la línea de productos que acaba de lanzar la empresa es la máquina deshidratadora con prensa de husillo.

La línea de reciclaje y lavado de plástico Genius cuenta con la máquina deshidratadora con prensa de husillo, también conocida como Squeeze Dryer, como su componente más crítico.

Según se ha observado, las películas de plástico lavadas pueden retener hasta un 30 % de humedad, lo que puede afectar en gran medida la eficacia y la producción en el proceso posterior de formación de pellets. El último desarrollo en materia de reciclaje de películas de plástico, las máquinas deshidratadoras con prensa de husillo o los secadores por compresión pueden deshidratar la película lavada, reducir el volumen de materiales reciclados y refinar aún más la esencia de los pellets de plástico finales. La nueva máquina deshidratadora con prensa de husillo de Genius garantiza que después del proceso de secado solo queda menos de 3 % de humedad, lo que mejora notablemente la eficacia de la producción y la calidad de los pellets de los granuladores de reciclaje de plástico.

La línea de plantas de lavado y reciclaje de plásticos de Genius también incluye sistemas de lavado de materiales rígidos, así como sistemas de lavado de películas. El diseño de las plantas de lavado de rígidos les permite reciclar materiales duros posconsumo como botellas, residuos o desechos de moldeo por inyección, tuberías, residuos electrónicos y otros materiales rígidos. Estos sistemas producen copos de plástico uniformes de gran pureza y bajo contenido de humedad.

La instalación de lavado de películas ha sido diseñada por Genius para ayudar a los usuarios a reciclar películas o bolsas posconsumo. Tras el lavado y la compresión, estas máquinas pueden producir copos prensados de alta calidad que contienen menos de un 3 % de humedad. Equipadas con unidades de trituración, lavado y secado, estas plantas de lavado de películas pueden procesar de forma eficaz materiales como películas de residuos de rellenos sanitarios, películas agrícolas, películas industriales de envoltura estirable y mucho más.

El uso indiscriminado del plástico a lo largo del tiempo ha dado lugar a uno de los problemas más preocupantes a escala mundial. Según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año se generan en el mundo unos 430 millones de toneladas de residuos plásticos debido a actividades humanas de diversa índole. Dos tercios de estos residuos pueden atribuirse a productos de vida breve que se convierten en desechos en poco tiempo. El informe hace especial hincapié en la necesidad de rediseñar la forma en que se producen, utilizan, recuperan y eliminan el plástico y los productos de plástico, y es aquí donde el reciclaje puede desempeñar un papel fundamental.

Como empresa de confianza a nivel mundial en el sector, Genius siempre ha promovido de forma proactiva la utilidad del reciclaje de plásticos. La empresa acaba de publicar un artículo en su blog titulado 5 pasos para construir su propia línea/planta de lavado y reciclaje de películas de plástico, en la que ofrece directrices detalladas sobre el proceso de construcción de una planta de reciclaje de películas de plástico.

«Genius es uno de los pocos proveedores asiáticos que mantienen sistemáticamente niveles de humedad inferiores al 3 % durante todo el proceso de extracción de agua. Creemos firmemente que este logro define no solo el aspecto fundamental de nuestras líneas de lavado, sino también la materialización de una tecnología avanzada y una calidad superior», declaró Peter Tsai, director ejecutivo de Genius Machinery.

Para obtener más información acerca de Genius, visite Planta de lavado y reciclaje de plásticos (video).

Acerca de Genius:

Genius Machinery encabeza la industria del reciclaje porque mantiene sistemáticamente los niveles de humedad por debajo del 3 %, lo que marca un estándar inigualable. Este logro representa la fusión de alta tecnología y calidad superior. Su guía, «5 Steps to Building Your Own Plastic Film Recycling Washing Line/Plant» (5 pasos para construir su propia línea/planta de lavado y reciclaje de películas de plástico), ofrece a los clientes información para construir sistemas de reciclaje eficientes. La experiencia de Genius Machinery brilla con luz propia, desde soluciones a medida para distintos tipos de película hasta la optimización de los diseños.

Su completa gama de equipos, desde trituradoras hasta granuladoras, agiliza todo el proceso. El hecho de ofrecer todo lo esencial a través de un único proveedor garantiza la compatibilidad, una asistencia completa y potenciales ahorros económicos.

