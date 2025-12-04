Gennadiy Golovkin, Antonio Tarver y Nigel Benn ingresan al Salón de la Fama del Boxeo

Gennadiy Golovkin, el fajador kazajo que igualó el récord de 20 defensas consecutivas del título de peso mediano, fue elegido el jueves para el Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Los ex campeones Antonio Tarver y Nigel Benn son los otros nombres destacados en la clase que será consagrada en el museo en Canastota, Nueva York. También ingresará la boxeadora mexicana Jackie Nava.

La ceremonia de exaltación se realizará el 14 de junio de 2026.

Golovkin fue elegido en su primer año en la boleta en la votación por miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo de América y un panel de historiadores internacionales del boxeo.

Tuvo una foja de 42 victorias, dos derrotas y un empate, con 37 nocauts. Después de conquistar su primer cetro en 2010 en su 19na pelea, se mantuvo como campeón en las 160 libras hasta que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez lo superó en 2018 en su segundo enfrentamiento. Las 20 defensas consecutivas igualaron el récord de la división establecido por Bernard Hopkins, miembro del Salón de la Fama.

“Este es el mayor honor en el boxeo y la última pieza del rompecabezas en mi carrera. Estoy orgulloso de tener un legado en el boxeo”, dijo Golovkin tras ser informado de que será exaltado al Salón.

“Triple G” empató con Álvarez en su primer combatiente y perdió contra el ídolo mexicano en un desafío por el título de peso supermediano en su última pelea en 2022 después de recuperar la corona de peso mediano.

Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2004, Golovkin fue elegido el mes pasado como presidente de World Boxing, la organización que busca organizar los torneos olímpicos en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Tarver (31-6-1, 22 nocauts) tuvo múltiples reinados de título en el peso semipesado, uno de ellos después de noquear a Roy Jones Jr. en el segundo asalto de su combate de 2004. Ganó dos de sus tres enfrentamientos con Jones, quien durante mucho tiempo fue considerado el mejor boxeador libra por libra. Tarver, medallista de bronce de los semipesados en los Juegos Olímpicos de 1996, también interpretó al campeón de peso pesado Mason Dixon en la película "Rocky Balboa".

Benn ganó títulos en peso mediano y supermediano, manteniendo el último cinturón durante cuatro años, y tuvo un récord de 42-5-1 con 35 nocauts. Hijo del peleador británico Conor Benn, recientemente venció a Chris Eubank Jr. después de que sus padres pelearan dos veces en la década de 1990, con el mayor Eubank obteniendo una victoria y un empate contra Nigel Benn.

Jimmy Clabby, quien acumuló un récord de 86-21-23 con 46 nocauts antes de retirarse en 1923, así como Nava y Naoko Fujioka.

Nava ganó títulos en peso gallo y supergallo en peleas consecutivas en 2005, el momento cumbre de una carrera con foja de 40-4-4 con 16 nocauts.

Fujioka fue la primera campeona de cinco divisiones de Japón y tuvo un récord de 19-3-1 con siete nocauts.

También serán consagrados los entrenadores y cutmen Russ Anber y Jimmy Glenn, el árbitro Frank Cappuccino y el doctor Edwin “Flip” Homansky, quien se convirtió en el segundo médico en ser incluido. La primera es su esposa, la doctora Margaret Goodman.

El periodista Kevin Iole y el difunto locutor Alex Wallau fueron incluidos en la categoría de Observador.

