Geno Smith lanza para 362 yardas y un TD, Ashton Jeanty anota y Raiders vencen 20-13 a Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE. UU. (AP) — Geno Smith comenzó su etapa con los Raiders lanzando para 362 yardas y un touchdown, el novato Ashton Jeanty corrió para su primer touchdown por tierra y Las Vegas se recuperó para vencer 20-13 el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra.

El tight end Brock Bowers tuvo cinco recepciones para 103 yardas antes de salir en el cuarto cuarto con una lesión en la rodilla. Jakobi Meyers añadió ocho recepciones para 97 yardas. Maxx Crosby y Malcolm Koonce también sumaron capturas para ayudar a darle a Pete Carroll su primera victoria como entrenador de los Raiders.

Las Vegas superó a los Patriots 13-3 en la segunda mitad. Y aunque Nueva Inglaterra se acercó a siete puntos con un gol de campo de 44 yardas del novato Andy Borregales, su patada corta posterior salió fuera de los límites.

Nueva Inglaterra solo firmó cuatro de 14 en tercera oportunidad en el debut del entrenador Mike Vrabel.

Drake Maye completó 30 de 46 pases para 287 yardas y un touchdown, pero también tuvo una intercepción que llevó a la anotación de ventaja de los Raiders. Kayshon Boutte terminó con seis recepciones para 103 yardas. Jaylinn Hawkins tuvo una intercepción y una captura.

