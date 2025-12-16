Genoa: Condena disturbios antes de la caída contra Inter

"El Genoa CFC condena con la mayor firmeza y sin reservas los actos de violencia y vandalismo ocurridos en las calles aledañas al Estadio Ferraris antes del partido del domingo 14 de diciembre", se lee en el texto.

"Nos distanciamos y expresamos nuestra total solidaridad y apoyo a la policía y a los ciudadanos que sufrieron daños y molestias como consecuencia de estas acciones despreciables, que nada tienen que ver con los ideales de nuestro club ni con los principios de la sana deportividad", agrega la nota publicada en el sitio web del Genoa.

Una hora antes del inicio del partido disputado el pasado domingo 14 contra Inter se produjeron violentos enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en la zona frente a la grada visitante, a pocos metros de la entrada al estadio.

Los incidentes involucraron a cientos de aficionados, causaron daños a vehículos y 15 agentes del orden resultaron heridos.

