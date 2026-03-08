Genoa de De Rossi sorprende 2-1 a la Roma en la Serie A antes del derbi de Milán

MILÁN (AP) — El delantero portugués Vitinha anotó para el Genoa de Daniele De Rossi en una sorpresiva victoria 2-1 sobre la Roma en la Serie A el domingo, asestando a los visitantes otro golpe en su búsqueda de la clasificación a la Liga de Campeones.

La Roma y el Como, cuarto clasificado, tienen 51 puntos, con la Juventus, sexta, un punto por detrás. La derrota de la Roma llega después del empate 3-3 de la semana pasada con la Juventus. Los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de clubes de Europa.

Junior Messias puso al Genoa en ventaja desde el punto de penal al inicio de la segunda mitad.

Evan Ndicka respondió rápidamente por la Roma antes de que Vitinha marcara a los 80 minutos, cinco minutos después de ingresar como suplente, para darle al equipo dirigido por el exastro de la Roma De Rossi su segunda victoria consecutiva en casa.

El Genoa ascendió al 13er puesto.

También el domingo, la Fiorentina empató 0-0 con el Parma, lo que la dejó apenas fuera de la zona de descenso, y el Verona remontó para ganar 2-1 en Bologna.

Más temprano, el Lecce derrotó 2-1 al Cremonese en casa para superarlo en la tabla y dejarlo en su lugar en la zona de descenso.

El AC Milan, que es segundo, recibe más tarde al líder Inter de Milan en el derbi de la ciudad más tarde. El Milan es el equipo designado como local y esperará reavivar su lucha por el título, mientras que el Inter busca ampliar su ventaja.

El Inter tenía 67 puntos y el Milan 57, con 10 jornadas restantes.

