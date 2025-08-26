Genoa: El último adiós a Sidio Corradi

Corradi, que jugó entre 1970 y 1976 para Genoa, había sido recordado con un minuto de silencio antes del partido que el equipo del DT francés Patrick Vieira empató 0-0 como local ante Lecce por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Un aplauso cerrado acompañó al féretro de Corradi mientras era trasladado por los entrenadores del sector juvenil del Genoa al término de la ceremonia oficiada por monseñor Mario Caputo.

El director general Flavio Ricciardella y Matteo Scala, que forma parte del equipo que lidera el director deportivo Matteo Ottolini, representaron a la directiva del Genoa durante la despedida de Corradi.

También se acercaron a la basílica integrantes de las divisiones juveniles del Genoa al igual que sus ex compañeros Claudio Onofri, Roberto Pruzzo y Mario Bortolazzi y los ex futbolistas Domenico Criscito y Gennaro Ruotolo.

Otros presentes en la ceremonia fueron Stefano Capozucca (ex director deportivo del Genoa), Carlo Taldo (actual director deportivo del equipo de la categoría Primavera), Michele Sbravati, ex responsable de las divisiones juveniles del club antes de pasar a Juventus, y Marco Pellegri, ex manager de la entidad y padre de Pietro Pellegri, actual delantero del Empoli.

Asimismo, Roberto Murgita, asistente de Vieira, llegó a la basílica con el delantero Lorenzo Venturino, de 19 años, tras el entrenamiento del primer equipo realizado en el centro deportivo Gianluca Signorini.

"Chau Sidio, eterna bandera", se leía en una bandera colocada afuera de la basílica por la Asociación de Clubes de Genoa (ACG), acompañado por el "Pequeño Club Génova" con su pancarta oficial.

Durante la ceremonia oficiada por monseñor Caputo también habló Barbara Corradi, la hija del ex futbolista del Genoa que agradeció al club por haber cuidado a su padre.

"Tenía un corazón inmenso como un eterno Peter Pan", destacó Barbara Corradi sobre su padre, mientras que su nieto Leonardo eligió despedirlo citando el coro "You'll never walk alone (Nunca caminarás solo)".

Los restos de Corradi fueron cremados en el cementerio de Staglieno luego de pasar frente al estadio Luigi Ferraris durante un recorrido por la ciudad. (ANSA).