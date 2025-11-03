Génova' aplaza la sustitución de Mazón al frente del PPCV porque la prioridad es investir un nuevo 'president' con Vox

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El PP aplazará el nombramiento de la persona que sustituirá a Carlos Mazón como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) porque la prioridad en este momento es investir un nuevo presidente de la Generalitat que cuente con el visto bueno de Vox, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido. A su entender, no tiene sentido afrontar el relevo orgánico "sin saber cómo queda" el relevo institucional de Mazón. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo confía en que Vox "no complique" la investidura del nuevo 'president' porque se mantiene el pacto sellado en junio de 2023 para investir entonces a Mazón y ambas formaciones ya alcanzaron un acuerdo presupuestario. Por lo pronto, este lunes Feijóo ha pedido a Vox que esté "a la altura" y "facilite cuanto antes" la elección de un nuevo presidente, dado que la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana. Se trata, ha proseguido, de actuar "con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano". Este lunes Abascal ha asegurado que Feijóo con la dimisión de Mazón da "un chivo expiatorio" a Pedro Sánchez, que es el "gran culpable de la tragedia de la dana", y ha subrayado que Vox no moverá pieza con el relevo del presidente de la Generalitat hasta que el PP "se aclare". Además, ha revelado que Mazón le llamó minutos antes de anunciar su dimisión. GÉNOVA NO CONTEMPLA MOVER AHORA A CATALÁ En la cúpula del Partido Popular ven coherente que Abascal quisiera mantener a Carlos Mazón y recuerdan la defensa cerrada que ha hecho de él estas semanas, coincidiendo con la subida de Vox en las encuestas. Eso sí, son conscientes de que "la dependencia de Vox es total", algo que, según recuerdan, pasa en aquellas autonomías en las que el PP no tienen mayoría absoluta. Sin embargo, confían en que haya un acuerdo con los de Abascal. "Lo inmediato es buscar la persona y hablar con Vox", relatan las mismas fuentes, para añadir que por el momento no se ha hablado de nombres de posibles sustitutos. Sin embargo, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, es uno de los mejor situados porque tiene acta de diputado en las Cortes valencianas y una relación fluida con los de Abascal. Además, 'Génova' no contempla mover por ahora a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha sonado siempre en las quinielas como favorita de Feijóo para sustituir a Mazón. "Es muy complicado afrontar el relevo de dos personas", advierten las fuentes consultadas. EL CANDIDATO LO DECIDE GÉNOVA En el PP nacional hoy quitan relevancia a la comida que el pasado viernes celebraron los 'barones' del PPCV —Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón— junto con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato del PP en las elecciones autonómicas, según fuentes presentes en ese almuerzo. "Nadie ha trasladado nada de eso a Génova", aseguran fuentes de la cúpula del PP, que recuerdan que es un almuerzo que la estructura del PPCV celebra periódicamente. En cualquier caso, rechazan que se puedan "filtrar candidatos" cuando no se van a convocar comicios en la Comunidad Valenciana en este momento. Además, fuentes de la cúpula del PP han recordado que corresponde al Comité Electoral Nacional del partido la competencia de elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas. "Hablar de Mompó cuando no hay elecciones, me parece precipitado", apostillan las mismas fuentes. SE POSPONE EL RELEVO ORGÁNICO: LA PRIORIDAD ES LA PARTE INSTITUCIONAL En 'Génova' tienen claro que la "prioridad" en este momento es consensuar con Vox el relevo de Mazón y posponen el debate orgánico y la designación del futuro presidente del PPCV. A su entender, "no hay tanta prisa en lo orgánico como en lo institucional". Así, recalcan que lo importante es cerrar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. "No tiene sentido afrontar el relevo orgánico sin saber cómo queda lo institucional", abundan en el equipo de Feijóo. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional de PP no había puesto fecha hasta ahora a ese cónclave por entender que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana. El 3 de julio de 2021, en plena pandemia, Carlos Mazón fue proclamado presidente del PPCV con el 99,6% de los votos emitidos —solo hubo tres en blanco— en un cónclave en el que estuvo arropado por el entonces líder del PP, Pablo Casado, que había apostado por él para recuperar el poder en la región en sustitución de Isabel Bonig. Sin embargo, hace unos meses militantes del PPCV afines a Francisco Camps, que fue presidente de la Generalitat, lanzaron un manifiesto en el que llamaban a celebrar ese congreso ordinario en julio, "tal y como marcan los Estatutos", con el objetivo de "reconstruir" y "reunificar" a los 'populares' valencianos para que la formación sea "la casa de todos".