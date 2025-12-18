'Génova' dice que Feijóo colaborará con la jueza de la DANA pero critica que no ha recibido notificación de la citación

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La dirección nacional del PP ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, colaborará con la jueza de la dana, después de que haya sido llamado como testigo a los juzgados de Catarroja (Valencia) el próximo día 9 de enero, a las 9.30 horas. Sin embargo, fuentes del PP han señalado que no han recibido notificación alguna de la citación.

En concreto, Feijóo tendrá que acudir a esos juzgados de Catarroja el próximo día 9 de enero, a las 9.30 horas, según se desprende de la diligencia dictada por la jueza que investiga la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La jueza ya acordó la citación de Feijóo en el procedimiento como testigo y faltaba fijar el día, que ahora ha indicado que será el 9 de enero. Tres días después, el 12 de enero, tendrá lugar el careo acordado por la jueza entre Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, testigo en el procedimiento.

Fuentes del PP han señalado que 'Génova' "ni tuvo constancia documental de que se fuera a citar a Feijóo por parte del juzgado de Catarroja cuando se hizo público hace más de una semana" ni "ha recibido hasta el momento notificación alguna acerca de la fecha de la que se hacen eco los medios de comunicación".

"NO SOMOS EL PSOE"

Además, tampoco se ha recibido "ningún auto que haga referencia a los mensajes privados de Carlos Mazón con el presidente nacional del Partido Popular", según las mismas fuentes.

"Pero no por enterarnos por la prensa de las decisiones del Juzgado vamos a hablar de persecución judicial. No somos el PSOE y no vamos a decir que en nuestro país hay jueces que prevarican o que existe lawfare", han añadido.

Por eso, han señalado que Feijóo, "como no podría ser de otra manera, colaborará con la Justicia y responderá a todas las preguntas pese a haber estado a 350 km de la gestión de la crisis de la dana", han concluido las citadas fuentes.