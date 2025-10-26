Génova sigue sin ganar

Génova no termina de encontrar su primera victoria en la Serie A de Italia, después de perder este domingo en la cancha de Torino (2-1), en la 8ª fecha, lo que deja a su entrenador francés Patrick Vieira en una posición cada vez más precaria.

Contra Torino, el equipo de Vieira se puso por delante en el minuto 7, pero se derrumbó en la última media hora, encajando un gol en propia (63) y el de la derrota en el minuto 90, obra del chileno Guillermo Maripán.

Génova sigue hundido en la 20ª y última posición de la Serie A, con tres puntos en ocho partidos y un balance de tres empates y cinco derrotas.

Con tres puntos, el equipo genovés está firmando el peor inicio de temporada de su historia desde que las victorias valen tres puntos.

Vieira, campeón del mundo en 1998 y llegado a Génova una vez iniciada la pasada temporada, renovó en junio su contrato hasta 2027.

jr/bdu/iga/mb