Génova y Torino, los últimos clasificados a octavos de la Copa de Italia

El Génova y el Torino consiguieron este jueves los últimos boletos para octavos de final de la Copa de Italia, al derrotar respectivamente por 3-1 al Empoli (de segunda división) y por 1-0 al Pisa.

En la próxima etapa de la competición, el Génova se enfrentará en diciembre al Atalanta, mientras que el Torino visitará a la Roma en la capital.

Solo queda en pie un equipo de segunda división, el Unione Venezia, que se clasificó el miércoles por penales ante el Hellas Verona y que jugará en octavos contra el Inter de Milán.

Los octavos marcarán la entrada en liza en esta edición de los ocho mejores equipos de la pasada temporada, entre ellos el campeón, el Nápoles, y el ganador de la última 'Coppa', el Bolonia, que se medirán respectivamente a Cagliari y Parma.

Resultados de la 2ª ronda de la Copa de Italia disputados este jueves:

(+) Génova - Empoli (2ª) 3 - 1

(+) Torino - Pisa 1 - 0

Ya disputados:

(+) Cagliari - Frosinone (2ª) 4 - 1

(+) Udinese - Palermo (2ª) 2 - 1

(+) AC Milan - Lecce 3 - 0

(+) Parma - La Spezia (2ª) 2 - 2 (4-3 por penales)

Hellas Verona - (+) Unione Venezia (2ª) 0 - 0 (4-5 por penales)

(+) Como - Sassuolo 3 - 0

Programa de los octavos de final:

Bolonia - Parma

Lazio - AC Milan

Juventus - Udinese

Atalanta - Génova

Inter Milán - Unione Venezia (2ª)

Roma - Torino

Fiorentina - Como

Nápoles - Cagliari

NOTA: los equipos precedidos por el signo (+) están clasificados para los octavos de final.

jr/dr/ma