GeoPark cierra adquisición de dos bloques en Vaca Muerta

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - GeoPark anunció el jueves el cierre de la adquisición a Pluspetrol del 100% de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste ubicados en Vaca Muerta, Argentina, una de las formaciones geológicas productoras de hidrocarburos no convencionales más dinámicas del mundo.

A finales de septiembre GeoPark informó que el acuerdo establecía el pago de US$115 millones.

Los bloques tienen una producción inicial de 2000 barriles equivalentes por día, con una proyección para alcanzar 20.000 barriles diarios hacia 2028, reveló la compañía de hidrocarburos.

"El programa de desarrollo para estos activos incluye la perforación de entre 50 y 55 pozos, la construcción de un CPF (Central Processing Facility) con capacidad para procesar hasta 20.000 barriles por día, y un oleoducto que conectará ambos bloques, asegurando una operación integrada y eficiente", explicó la empresa en un comunicado.

GeoPark es una compañía independiente de petróleo y gas con más de dos décadas de trayectoria en Latinoamérica y operaciones en Colombia, Brasil y Ecuador.

La formación Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, tiene una superficie similar a Bélgica, y alberga grandes reservas de gas y de petróleo no convencional. (Reporte de Luis Jaime Acosta)