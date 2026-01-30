GeoPark compra activos de Frontera Energy en Colombia por US$375 millones

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - La compañía energética GeoPark anunció el viernes que cerró un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en Colombia por US$375.000.000

La transacción permitirá el surgimiento de una plataforma regional independiente líder de exploración y producción en Colombia y Argentina, aumentando de manera sustancial su tamaño, la base de reservas y la generación de flujo de caja de GeoPark, según un comunicado de la empresa.

El presidente de GeoPark, Felipe Bayón, dijo que la compra le permitirá a la compañía convertirse en el "mayor operador privado en Colombia".

La producción promedio anual de petróleo y gas de GeoPark en 2025 alcanzó 28.233 barriles de petróleo equivalentes por día, mientras que la de Frontera Energy fue de 38.934 barriles de petróleo equivalentes por día al cierre del tercer trimestre del año pasado.

El acuerdo también incluye el pago adicional de US$25.000.000, sujeto al cumplimiento de algunas metas de desarrollo.

GeoPark es una compañía independiente de petróleo y gas con más de dos décadas de trayectoria en Latinoamérica y operaciones en Colombia, Brasil y Ecuador.

El portafolio adquirido está compuesto por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, incluidos los campos Quifa y el bloque Cubiro.

Se espera que la producción supere los 90.000 barriles de petróleo equivalentes para 2028.

A mediados de octubre, GeoPark cerró la adquisición del 100% de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste a Pluspetrol por US$115.000.000, ubicados en Vaca Muerta, Argentina, una de las formaciones geológicas productoras de hidrocarburos no convencionales más dinámicas del mundo. (Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)