Geopark declina incrementar oferta por activos de Frontera Energy en Colombia

BOGOTÁ, 9 mar (Reuters) - La compañía energética GeoPark informó el lunes que declinó aumentar su oferta por los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.

GeoPark había cerrado a finales de enero un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en el país sudamericano por US$375 millones.

Pero el pasado 23 de febrero Parex Resources propuso a Frontera Energy pagarle US$500 millones por sus activos, equivalente a una prima de US$125 millones sobre la oferta de GeoPark.

Tras ello, Frontera dio un plazo hasta el 12 de marzo para que GeoPark mejorara su oferta.

"Bajo los nuevos términos, aumentar nuestra oferta no representaría el mejor uso del capital frente a las oportunidades dentro de nuestro portafolio y proyectos en evaluación", dijo el presidente de GeoPark, Felipe Bayón, citado en un comunicado.

"Seguimos plenamente comprometidos con ejecutar nuestra estrategia de dos pilares: maximizar nuestra plataforma en Colombia y escalar Vaca Muerta como motor central de crecimiento", agregó.

GeoPark explicó en el documento que recibirá la devolución de US$75 millones previamente depositados a Frontera Energy en garantía más intereses, y tendrá derecho a un pago por terminación de US$25 millones.

Las ofertas de Parex y GeoPark incluyen un pago contingente de US$25 millones a Frontera, asumir todas las obligaciones de la empresa bajo el monto principal agregado de US$310 millones de Bonos No Garantizados de Frontera 2028 en circulación y los US$80 millones en circulación bajo la línea de prepago previamente anunciada con Chevron Products Company.

Parex había informado que la combinación de las carteras de las dos empresas crearía inmediatamente la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia.

El portafolio de Frontera Energy está conformado por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, incluidos los campos Quifa y el bloque Cubiro.

(Reporte de Nelson Bocanegra)