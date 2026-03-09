Geopark no aumentará oferta por activos de Frontera Energy en Colombia

LA NACION

BOGOTÁ, 9 mar (Reuters) - La compañía energética GeoPark informó el lunes que no aumentará su oferta por los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.

GeoPark había cerrado a finales de enero un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en el país sudamericano por US$375 millones.

Pero el pasado 23 de febrero Parex Resources propuso a Frontera Energy pagarle US$500 millones por sus activos, equivalente a una prima de US$125 millones sobre la oferta de GeoPark.

Tras ello, Frontera dio un plazo hasta el 12 de marzo para que GeoPark mejorara su oferta.

GeoPark recibirá la devolución de US$75 millones previamente depositados a Frontera Energy en garantía más intereses, y tendrá derecho a un pago por terminación de US$25 millones, precisó la empresa en un comunicado.

