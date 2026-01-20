Geopolítica: Anular la ONU, el objetivo del Consejo de Paz de Trump

Ese es, en resumen, el plan bastante transparente del presidente estadounidense para su nueva creación: un nuevo organismo construido a su imagen y semejanza, presidido por él e integrado por los países que ha elegido y elegirá, con la opción de cambiarlos después de tres años.

El "mundo mágico" de Trump presentó otra idea que parece sacada de una película de ficción política, apenas días después de normalizar la situación petrolera de Venezuela y tomar el control -mientras dejaba al antiguo régimen en el poder-, además de amenazar a Groenlandia, territorio de Dinamarca, su aliado europeo.

Y dos conceptos expresados revelaron la verdadera esencia del magnate: unos días después, cuando, efectivamente, Trump afirmó que no necesita el derecho internacional porque el único límite es su propia moral, y luego añadió, hablando con el gobierno noruego, que al no haber ganado el Premio Nobel, ya no se siente obligado por la paz.

Al mismo tiempo, amenaza a algunos de sus antiguos aliados europeos con nuevos aranceles por apoyar a Dinamarca y Groenlandia.

Así, el mundo asiste a una escalada que culmina (por ahora) en el intento de construir su propia ONU, bajo su control directo.

La idea del Consejo de Paz se concibió inicialmente como un activo clave en la segunda fase del plan de paz para Gaza; pretendía ser el punto de referencia político, junto con el gobierno provisional palestino, para lograr el desarme de Hamás, la retirada del ejército israelí y el inicio de la reconstrucción de la Franja.

Pero ahora el Consejo se volvió mucho más importante.

De hecho, Gaza apenas se menciona y la idea de Trump es que puede y debe abordar otras guerras y puntos de tensión en el futuro, empezando por Ucrania y Venezuela.

También el Consejo podría reemplazar a instituciones que, según Estados Unidos, "fracasaron con demasiada frecuencia", en referencia a la ONU.

Trump nunca sintió simpatía por la ONU, no comprende el multilateralismo y considera las relaciones con Estados como bilaterales, basadas en la fuerza.

Asimismo, el mandatario estadounidense recortó las contribuciones estadounidenses a la ONU y retiró a su país de muchas agencias de la ONU, consideradas ineficientes y derrochadoras.

En la última Asamblea General, realizada en la sede de la ONU en septiembre pasado, Trump atacó a la ONU, en particular por la lucha contra el cambio climático, que sigue siendo una de sus prioridades.

Las reacciones internacionales iniciales fueron bastante frías, con casi una docena de los 60 países invitados a unirse respondiendo afirmativamente.

Los demás lo están reflexionando, con miles de dudas sobre una operación que refleja vívidamente la visión del mundo de Trump.

Según el estatuto aún no oficial que circuló recientemente, el Consejo estaría presidido por Trump, sin límite de mandato específico.

Tendría la facultad de nombrar, seleccionar y destituir a los miembros del Consejo, aunque no están claros los criterios y parámetros aplicables.

Además, al pagar la suma de mil millones de dólares, un país tendría derecho a permanecer en el cargo más allá del mandato de tres años.

Rusia fue invitada, lo que confirma la buena relación entre Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, pero China, el único competidor global real de Estados Unidos, no.

Las invitaciones de Trump incluyen a amigos de Estados Unidos y países de cierto interés para él. En total, como se mencionó, unos 60 estados.

La ONU está compuesta por 193 miembros, casi todos los países del mundo, además de dos observadores: la Santa Sede y Palestina.

Todas las naciones tienen derecho a voto en la Asamblea General, aunque el verdadero órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad (15 Estados miembros, cinco de ellos permanentes con derecho a voto y diez rotatorios), está sumido por el derecho a veto, que choca con los brutales cambios geopolíticos de este momento histórico.

Sin duda, la ONU, que desempeñó un papel decisivo en la resolución de disputas internacionales durante el siglo pasado, ya no funciona, ya no tiene ningún impacto en los esfuerzos por restablecer la paz y el diálogo, y necesita urgentemente reformas internas.

Pero esto no es solo culpa de Naciones Unidas, sino también de sus países miembros y de los principales líderes mundiales.

Especialmente de aquellos que buscan construir su pequeña ONU personal. (ANSA).