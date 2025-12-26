Geopolítica: La embajada rusa critica la "ucranización" de la política italiana

Una publicación en las redes sociales hizo referencia a lo ocurrido el lunes en una conferencia prorrusa organizada en la Universidad Federico II de Nápoles, que causó protestas entre estudiantes y activistas proucranianos, quienes, asimismo, denunciaron haber sido atacados y ahora piden la intervención del gobierno.

“Expresamos nuestra plena solidaridad con los ciudadanos italianos que ahora son víctimas de los nazis ucranianos y los irresponsables políticos italianos que los apoyan”, publicó la embajada de Moscú en Facebook.

Este ataque provocó la indignación de los activistas proucranianos de Ora!, Azione, +Europa, Radicali Italiani y Liberi Oltre Le Illusioni Aps, quienes protagonizaron la protesta relámpago contra el evento "Russophilia Russophobia Truth", promovido por una sección de la sección napolitana de la Asociación Nacional de Partisanos (ANPI).

El evento, que no contó con el apoyo de la secretaría nacional de la Asociación Nacional de Partisanos, rechaza ahora la "calumnia" y exige, ante todo, una "baja de tono".

Matteo Hallissey también se encontraba entre los manifestantes. "Queríamos preguntarle al profesor D'Orsi qué hacía en Moscú aplaudiendo a (Vladimir) Putin en la ceremonia del 20° aniversario de Russia Today hace dos meses", explicó el presidente de Radicali y +Europa, y destacó también "molestia de algunos nostálgicos ante preguntas que no quieren responder, llegando incluso a atacar a quienes las formulan".

“Estos bufones de la embajada rusa”, comentó el líder de Azione, Carlo Calenda, “representantes de un régimen fascista, imperialista y asesino, se quejan de una protesta pacífica”.

Y el diputado Benedetto Della Vedova, de +Europa, anunció una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani: "El gobierno tiene el deber de intervenir para defender nuestras instituciones y nuestro país de ataques que parecen más intimidación y guerra híbrida que la típica propaganda mal presentada". (ANSA).