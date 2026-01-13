Geopolítica: La masacre iraní, en un mundo sin control

En Irán, mujeres y hombres, a menudo muy jóvenes, protestan, salen a las calles y son asesinados, ejecutados o encarcelados por el régimen de los ayatolás mientras buscan defender y conquistar aquellos derechos y valores que, con frecuencia, en Europa y Occidente hemos dado por sentados, al menos en nuestras latitudes.

Hoy, ante la continua desestabilización y el brutal deterioro de lo que alguna vez se llamó orden internacional, nos vemos obligados a reconocer que esos valores e ideales no están garantizados y que deben defenderse día tras día.

Los iraníes que se manifiestan en las plazas reclaman democracia, justicia, paz, bienestar económico, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión. El régimen ha reaccionado como siempre lo ha hecho frente a la disidencia En estos días, la represión se ha convertido en una masacre a cielo abierto, con miles de muertos y sangre en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes.

Esta protesta es, en parte, distinta a las anteriores.

Surgió por motivos económicos y, con el paso de los días, adquirió cada vez más una dimensión política.

Inicialmente, fueron los comerciantes del bazar quienes salieron a protestar por la economía en crisis, la inflación creciente, las desigualdades económicas y sociales, y las dificultades de la clase media para llegar a fin de mes.

Pero luego se unieron los estudiantes y los pocos miembros que quedan de la oposición, diezmada en años por la dura represión de los pasdaran. Las motivaciones económicas y políticas se fusionaron, confrontando al régimen iraní con la trágica realidad del país.

Solo las restricciones a Internet y los intentos de Teherán por aislar al país impidieron, durante los primeros días, comprender plenamente la magnitud de las protestas, que hoy son claras ante los ojos del mundo.

Pero la nueva crisis iraní —potencialmente muy peligrosa por sus repercusiones regionales y globales— se inserta en un contexto internacional cada vez más complejo e inestable.

Las crisis se suceden sin cesar, unas nuevas se abren mientras las anteriores siguen sin resolverse: Ucrania, Gaza y Medio Oriente, Venezuela, Groenlandia, la guerra de aranceles, las cada vez más difíciles relaciones entre Estados Unidos y Europa, y el desafío global entre EE. UU. y China.

El mundo se asemeja a una olla a presión: las viejas reglas han desaparecido, el derecho internacional ya no se respeta y el multilateralismo ha quedado relegado.

Es un mundo regido por la ley del más fuerte, donde las prioridades son la conquista del petróleo, la energía, las tierras raras y la protección de la producción de semiconductores. No hay muchos inocentes en esta situación global que parece presagiar la tormenta perfecta. Sí hay muchos responsables, aunque no todos en la misma medida.

Rusia, con Putin, violó la soberanía, los límites y la integridad territorial de Ucrania, llevando la guerra al corazón de Europa y anhelando un regreso al imperialismo de la gran madre Rusia.

Los Estados Unidos de Trump desecharon las antiguas relaciones transatlánticas, alianzas y amistades, y persiguen únicamente los intereses económicos estadounidenses con una nueva doctrina Monroe que retrocede al mundo un par de siglos.

China, bajo Xi, fría e imperturbable, observa con paciencia, construye silenciosamente su nueva potencia económica y militar y afina peligrosamente sus planes respecto a Taiwán.

En cuanto a Europa, desde Bruselas y las principales cancillerías se expresan palabras y conceptos compartibles, pero los 27 miembros enfrentan enormes dificultades para acelerar la construcción de una política exterior común concreta y de una identidad de defensa europea, mientras el mundo a nuestro alrededor cambia —para peor— a una velocidad impresionante.

¨Pero quién defenderá ahora a los jóvenes iraníes? ¨Serán suficientes las nuevas sanciones europeas? ¨Y los aranceles amenazados por Trump contra quienes mantengan relaciones comerciales con Irán? ¨Atacarán nuevamente Teherán Estados Unidos e Israel? ¨Esto favorecerá la revuelta iraní? ¨Servirá para derrocar realmente al régimen o, en cambio, existe el riesgo de otro conflicto en un Medio Oriente donde el fuego arde bajo las cenizas y los problemas antiguos nunca se han resuelto?

Lamentablemente, el mundo ya no cuenta con un referente global; las reglas han desaparecido y no hay un espacio donde se pueda hablar de paz y llevar adelante un verdadero y concreto diálogo diplomático. Antes existía el Palacio de Cristal de la ONU, pero ahora es solo un recuerdo lejano, desvanecido en el tiempo. Lo que hoy es real es la sangre que corre en las plazas de Teherán (ANSA).