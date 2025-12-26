Geopolítica: Liga pide "prioridad a la ayuda civil" en decreto sobre Ucrania

Al menos así se evidencia con declaraciones de la Liga que reiteran su "esperanza de paz" y una medida "diferente a las anteriores en forma y contenido".

En ese sentido, el partido ultraderechista, parte de la coalición gubernamental, entienden que las nuevas medidas deberían centrarse "en el apoyo civil, sanitario y energético, y no solo en el refuerzo ofensivo".

Esa aclaración coincidió con la explicación de funcionarios del gobierno de que la única novedad en la prórroga de un año de la autorización para la transferencia de "vehículos, materiales y equipos militares" debería ser la decisión de incluir también la ayuda "civil, sanitaria y energética".

"La medida lleva semanas cerrada. Nunca hubo ningún desacuerdo", aseguró, por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Y dentro del Ejecutivo, otros miembros de la coalición sostienen que el acuerdo ya está asegurado y que, como mucho, está en marcha el habitual juego de azar político.

En ese sentido, es probable que la resolución surja de una discusión a nivel de liderazgo entre Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Antonio Tajani.

Tras las tensiones de los últimos días que frenaron la aprobación del presupuesto en el Senado, la primera ministra dejó claro a sus aliados que no debería haber problemas con la aprobación del decreto (ya pospuesto a principios de diciembre) que confirma el apoyo a Ucrania, y que se espera justo después de la reunión de Volodimir Zelensky y Donald Trump en Florida.

Sin embargo, como destacaron las principales figuras del partido, la Liga ha entrado en "una fase intransigente" y no es casual, en ese sentido, la referencia al "método de las pensiones" (el utilizado en el Senado para bloquear la ofensiva jubilatoria que tanto irritó a Meloni) para defender las líneas rojas.

En este juego, como en el del presupuesto, la Liga confió el tema al senador Claudio Borghi, quien incluso el día de Navidad reiteró los límites en un intercambio de tuits con algunos de sus seguidores: no puede ser "un decreto de 'armas justas' como los otros tres" aprobados por el gobierno de Meloni.

Así agregó que hay "varios compromisos posibles, como vincular todo a la prevalencia de equipos para la defensa de la población civil".

"Dudo que haya alguna objeción al envío de un hospital de campaña", añadió.

Las negociaciones se llevaron a cabo en triangulación con el subsecretario de la Oficina del Primer Ministro, Alfredo Mantovano, y el Ministerio de Defensa.

La propuesta de la Liga de acortar la prórroga a tres meses fue rechazada de inmediato: el plazo de un año se mantendrá sin cambios.

Y en los últimos días, se había planteado la posibilidad de incluir en el preámbulo referencias a las "negociaciones diplomáticas" en curso para la paz y el respeto a la "soberanía" de Ucrania.

Sin embargo, según aseguraron fuentes gubernamentales, los únicos cambios en el texto se referirán a la adición de ayuda "civil, sanitaria y energética". (ANSA).