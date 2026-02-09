Geopolítica: Trump lleva al mundo a la destrucción, Conferencia de Múnich

El informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 es un análisis implacable del impacto dramático de la política del presidente estadounidense sobre la arquitectura del orden global de la posguerra.

En las 120 páginas presentadas en el kick off en Berlín, de cara a la cumbre que se inaugura este viernes en Múnich (13-15 de febrero), se lee: "el mundo ha entrado en una fase de política de demolición. La destrucción total —más que reformas cautelosas y correcciones políticas— está ahora en la agenda".

Trump, sin embargo, no está solo. "son varios los líderes que muestran una atracción por la destrucción de las instituciones que regulan el mundo", explicaron los analistas de la Conferencia, hasta el punto de que el informe habla de "demolition men".

El documento parte de los tres pilares del orden de posguerra que hoy están siendo desmantelados: el compromiso de Estados Unidos con la "cooperación multilateral, las instituciones internacionales y el Estado de derecho"; el "respaldo a una economía mundial abierta y al comercio internacional"; y la "promoción de valores liberales y de la cooperación entre democracias".

En uno de los apartados se señala además que Estados Unidos estaría traicionando "una de las normas básicas, la soberanía territorial", a través de amenazas dirigidas a distintos Estados.

Este diagnóstico fue rechazado de plano por el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien lo calificó de "completamente equivocado".

"no estamos intentando destruir absolutamente nada", replicó durante un panel celebrado en la Representación de Baviera, junto al presidente de la Conferencia, Wolfgang Ischinger. "solo buscamos que la situación sea más sostenible y que las cosas funcionen tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea".

"y ahora —añadió— esperamos la implementación. Sabemos que en Europa hay muchos debates y pocos hechos. Queremos acción y un cambio real", insistió en referencia al gasto en defensa, que además necesita una mayor armonización en el continente.

"todavía los queremos, seguimos siendo sus aliados", subrayó con un énfasis muy estadounidense, asegurando que la intención de Washington es que Europa "crezca" y "se vuelva más fuerte".

En la cumbre participará el secretario de Estado Marco Rubio, además de una delegación de unos 50 legisladores del Congreso, la mitad de ellos demócratas, anunció Ischinger.

También se espera la presencia del gobernador de California, Gavin Newsom, que se reunirá con Friedrich Merz, y de la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Si los rusos vuelven a estar ausentes —no han dado señales de querer participar tras la retirada masiva de hace algunos años, China sí enviará a su canciller Wang Yi. Entre los asistentes figuran asimismo Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente Mark Carney. (ANSA).