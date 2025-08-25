George Clooney en Venecia: más de 25 años de historia

VENECIA (AP) — Ninguna estrella de Hollywood parece estar tan intrínsecamente ligada a Venecia como George Clooney.

Hace 27 años asistió a su primer Festival de Cine de Venecia con el clásico instantáneo "Out of Sight" ("Un romance peligroso"); hace 20 años, fue donde debutó su segunda película, "Good Night, and Good Luck", que le valió su primera nominación a mejor director; y hace 11 años, fue donde se casó con Amal Alamuddin, en el Aman Venice, un hotel de cinco estrellas ubicado junto al Gran Canal.

Venecia es una ciudad que él, como muchos, considera una de las más bellas del mundo. A diferencia de la mayoría de las personas, Clooney también posee una villa de 15 habitaciones a unas horas de distancia en el Lago de Como, que usó en la filmación de "Ocean’s Twelve" ("La nueva gran estafa").

Este año volverá al Lido con "Jay Kelly" de Noah Baumbach, en la que interpreta a una estrella de cine de mediana edad en un viaje por Europa con su manager, interpretado por Adam Sandler. Y su amiga de toda la vida y frecuente coprotagonista Julia Roberts hará su debut en Venecia este año con "After the Hunt".

A continuación, algunos de los momentos más memorables de Clooney en Venecia.

1998: “Out of Sight”

Según cuenta la leyenda, el largo romance de Clooney con Venecia puede haber comenzado con el estreno en el festival de la adaptación de Elmore Leonard de Steven Soderbergh, "Out of Sight". Entonces, con 37 años y haciendo prensa junto a Jennifer Lopez, el actor también daría otro gran salto pronto: dejar "ER" ese febrero.

2003: “Intolerable Cruelty” ("El amor cuesta caro")

Esta colaboración de los hermanos Coen, coprotagonizada por Catherine Zeta-Jones, se estrenó fuera de competencia en el 60º Festival de Cine de Venecia, junto a títulos como "Matchstick Men" ("Los tramposos"), "Once Upon a Time in Mexico" ("Érase una vez en México") y "The Dreamers" ("Los soñadores"). La residencia italiana cercana de Clooney ya era tan famosa como él, desde entonces atrae a paparazzi aficionados y profesionales.

En un perfil ese otoño, mientras filmaba "Ocean’s Twelve", el escritor de Vanity Fair Ned Zeman observó: "Que un actor de Hollywood nacido en Kentucky, afable y modesto, se esté convirtiendo rápidamente en la figura pública más popular de Italia dice un poco sobre Italia y mucho sobre Clooney, quien no es italiano, no habla italiano y vive aquí solo en verano".

2005: “Good Night and Good Luck”

La aclamada dramatización en blanco y negro de Clooney sobre el enfrentamiento del periodista Edward R. Murrow con Joseph McCarthy comenzó su exitosa carrera en competencia en el 62º Festival de Cine de Venecia.

Aunque perdió el León de Oro ante "Brokeback Mountain" ("Secreto en la montaña") de Ang Lee, sí logró obtener seis nominaciones al Oscar, incluida la de dirección para Clooney.

Durante el viaje, también inspiró un cóctel que aún se sirve en el lujoso Hotel Cipriani de Belmond en Giudecca. Una noche se retiró al Bar Gabbiano del hotel donde su amigo, el legendario gerente de bar Walter Bolzonella, le preparó una bebida de limón, azúcar, vodka, jugo de arándano, jengibre y amargos de Angostura y la llamó Buona Notte en honor a la película. Más tarde, los dos nombrarían un cóctel de prosecco, maracuyá y flor de saúco La Nina en honor a la madre de Clooney, que se sirvió en su boda.

2007: “Michael Clayton”

"Michael Clayton" de Tony Gilroy, que le valió a Clooney una nominación al Oscar por su papel como el encargado de resolver los problemas del bufete de abogados titular, se presentó en competencia en Venecia. El premio principal fue nuevamente para una película de Ang Lee: "Lust, Caution" ("Lujuria y traición"), que también superó a títulos como "I’m Not There" ("Mi historia sin mi"), "Atonement" ("Expiación, deseo y pecado") y "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" ("El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford").

2008: “Burn After Reading” ("Quémese después de leerse")

Esta comedia de los hermanos Coen con Clooney y Brad Pitt optó por debutar fuera de competencia en la noche de apertura. Dijo que completaba su "trilogía de idiotas" que había interpretado para los Coen, incluyendo "Intolerable Cruelty" ("El amor cuesta caro") y "O Brother, Where Art Thou?" ("¿Dónde estás, hermano?"). "Mirando los papeles que estamos interpretando, estoy muy preocupado por lo que piensan de nosotros", dijo Clooney en la conferencia de prensa. Pitt, quien había ganado el premio de actuación del festival el año anterior, agregó: "Como George... no estoy seguro de si debería sentirme halagado o insultado".

2011: “The Ides of March” ("Poder y traición")

Otra noche de estreno fuera de competencia para este thriller dirigido por Clooney y protagonizado por Ryan Gosling y Philip Seymour Hoffman. Como de costumbre, Clooney fue bombardeado con preguntas políticas en las que observó que "es un momento muy difícil para gobernar".

2013: “Gravity” ("Gravedad")

"Gravity" de Alfonso Cuarón abrió la 70ª edición del Festival de Cine de Venecia antes de ganar siete Oscar. Clooney, por supuesto, asistió al estreno junto a Sandra Bullock y fue autocrítico sobre su papel: "Solo había dos papeles y Sandy tenía el otro, así que sentí que este era el único con el que podía salirme con la mía".

2014: George y Amal se casan

Los canales estaban llenos de paparazzi para la boda de uno de los solteros favoritos de Hollywood.

El 27 de septiembre, Clooney, entonces de 53 años, y Alamuddin, entonces de 36, intercambiaron votos frente a 100 de sus amigos y familiares más cercanos, incluidos Bono y Matt Damon, en el lujoso hotel Aman Grand Canal, originalmente un gran palacio construido en 1550. Ella llevaba un vestido personalizado de Oscar de la Renta, de encaje francés, perlas y acentos de pedrería. Él llevaba un esmoquin negro de lana de Giorgio Armani.

2017: “Suburbicon” ("Suburbicon: Bienvenidos al paraíso")

Clooney regresó al festival con otro de sus proyectos de dirección, "Suburbicon", una sátira cómica oscura sobre una comunidad aparentemente idílica de los años 50 con Damon y Julianne Moore. Este festival fue especialmente notable por ser la primera aparición pública de los Clooney desde el nacimiento de sus gemelos, Alexander y Ella, unos meses antes.

2023: Enfoque en Amal

Esta vez George fue el acompañante de Amal, quien recibió un premio de Diane von Furstenberg y The Diller-von Furstenberg Family Foundation por su trabajo como abogada de derechos humanos. La pareja poderosa le dio al festival un poco de la estrella que necesitaba en medio de la huelga de actores con una aparición en los premios DVF adyacentes. "Estoy aquí en Venecia con mi esposo; él es un astro en ascenso", dijo esa noche. "Solo quería decir, tú, mi amor, como esta ciudad, me quitas el aliento".

2024: “Wolfs” ("Lobos")

Clooney y Pitt se reunieron para la comedia de acción "Wolfs" de Jon Watts, que se presentó fuera de competencia. Pero el foco estaba menos en la película y más en el drama fuera de pantalla de la película producida por AppleTV+ que solo tuvo un estreno limitado en cines, y su reciente artículo de opinión en The New York Times instando al presidente Joe Biden a terminar su candidatura a la reelección.

"La persona que debería ser aplaudida es el presidente que hizo lo más desinteresado que alguien ha hecho desde George Washington", dijo Clooney. "Todas las maquinaciones que nos llevaron allí, nada de eso será recordado. Y no debería serlo. Lo que debería ser recordado es el acto desinteresado".

