George Clooney y Emma Stone, a punto de brillar en la Mostra de Venecia

Las superestrellas de Hollywood George Clooney y Emma Stone acapararán los flashes este jueves en el Lido de Venecia, en la presentación de sus últimas películas, ambas en liza por el León de Oro, en la 82ª edición de la Mostra.

Las nubes que encapotan en parte el cielo veneciano estos días no le quitan ni un ápice de esplendor al festival, al que Clooney, de 64 años, acude para el estreno de "Jay Kelly", con la que Noah Baumbach aspira al máximo galardón del certamen.

En el filme, Clooney se mete en la piel de un reconocido actor afectado por una crisis de identidad. Junto a su entregado representante, interpretado por Adam Sandler, emprenderá un viaje por Europa que les servirá para hacer balance sobre sus aciertos y sus errores, sus relaciones familiares y qué mundo le dejarán a las generaciones futuras.

Y la muchedumbre de mirones y fans que cada día montan guardia junto a la alfombra roja también vivirán su momento de gloria cuando aparezca Emma Stone para la presentación de "Bugonia", su nueva colaboración con el director griego Yorgos Lanthimos.

Este filme de ciencia ficción cuenta el secuestro de una ejecutiva sospechosa de ser un alien que buscaría destruir el planeta Tierra.

Una anterior película en la que ya trabajaron juntos, "Pobres criaturas", se llevó el León de Oro en 2023.

Tanto "Jay Kelly" como "Bugonia" forman parte de los 21 filmes que este año compiten en la selección oficial. Un jurado, encabezado por el cineasta Alexander Payne, anunciará el palmarés el 6 de septiembre, al final del certamen.

Otra película que se estrena este jueves y que también competirá por el galardón es "Orphan", en la que el húngaro László Nemes cuenta la historia de Andor, un niño judío de finales de los años 1950 en Budapest que se ha criado solo con su madre, y con una imagen idealizada de su padre difunto. Todo su mundo se tambalea cuando aparece un hombre en su vida que afirma ser su verdadero progenitor.

- Gaza -

En el apartado de documentales, se estrenará "Ghost Elephants", el último trabajo del alemán Werner Herzog, que el miércoles recibió durante la ceremonia de apertura el León de Oro a la trayectoria.

La jornada estuvo agitada por la guerra en la Franja de Gaza, que llevó a un colectivo de profesionales del sector audiovisual recientemente creado, Venice4Palestine (V4P), a exigir que el festival denuncie explícitamente la intervención de Israel en el territorio palestino.

El director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, insistió en que el certamen es "un lugar de apertura y de debate".

“Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños”, agregó, sin mencionar directamente al gobierno israelí.

Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones paralelas Horizontes y Spotlight, que ponen el foco en nuevas tendencias.

Preguntado al respecto, Barbera dijo a AFP que hay "situaciones complejas que hay que tener en cuenta". El responsable citó como ejemplos Brasil, que "sale de cuatro años de dictadura de [Jair] Bolsonaro, que hizo de todo para poner al cine de autor brasileño en segundo plano", y "Argentina, donde el nuevo gobierno de [Javier] Milei cortó toda la financiación".

De los 12 filmes con producción latinoamericana programados, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres. Entre estos, figura el documental, fuera de competición, "Nuestra tierra", de la argentina Lucrecia Martel.