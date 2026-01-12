George Floyd y Renee Good: han pasado 5 años entre videos de Minneapolis, y la confusión ha crecido

Hace cinco años, las imágenes de video de una calle de Minneapolis que mostraban a un policía arrodillado sobre el cuello de George Floyd mientras su vida se escapaba pusieron en marcha un movimiento social.

Ahora, los videos de otra calle de Minneapolis que muestran los últimos momentos de la vida de Renee Good son centrales en otro debate sobre las fuerzas del orden en Estados Unidos. Han salido a la luz día tras día desde que el agente de ICE Jonathan Ross disparó a Good el miércoles pasado en su camioneta color burdeos. Sin embargo, en comparación con 2020, la historia que cuentan estas imágenes es más turbia, sujeta a manipulación tanto dentro de la imagen misma como en la forma en que se interpreta.

Esta vez, también, el gobierno de Trump y sus partidarios trabajaron para establecer su propia visión pública del evento antes de que aparecieran las inevitables imágenes.

Pero media década después, muchas cosas no son las mismas, desde las actitudes culturales hasta la tecnología en rápida evolución en torno a todo tipo de imágenes.

"Estamos en un tiempo diferente", dijo Francesca Dillman Carpentier, profesora de periodismo de la Universidad de Carolina del Norte y experta en el impacto de los medios en el público.

Las imágenes pueden cambiar actitudes

Es improbable que nadie que haya visto el impactante video del agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin con su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos el 25 de mayo de 2020 olvide la escena, y el rostro impasible de Chauvin mientras Floyd insistía en que no podía respirar. Unidos en la repulsión, los manifestantes comenzaron uno de los movimientos sociales más grandes de la nación. Chauvin fue condenado por asesinato.

El metraje "hizo que muchas personas experimentaran una epifanía sobre el racismo, específicamente el racismo cultural, en Estados Unidos", escribió la académica legal Angela Onwuachi-Willig en un estudio de la Houston Law Review que examinó si los estadounidenses blancos experimentaron un trauma cultural colectivo.

Finalmente concluyó que eso no sucedió y que el impacto disminuyó con el tiempo. El retroceso de los programas de diversidad con el segundo gobierno de Trump ofrece evidencia para su argumento.

"Las personas que están escribiendo el relato cultural del tiroteo de Good tomaron notas del asesinato de Floyd y están manejando este relato de manera diferente", dijo Kelly McBride, experta en ética de los medios para el Instituto Poynter.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good, quien estaba protestando contra la redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), como una terrorista doméstica, una interpretación que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó con una palabrota. Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente JD Vance sugirieron que el tiroteo estaba justificado porque Good estaba tratando de atropellar a Ross con su vehículo.

La noche del asesinato, el responsable fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, fue cauto en una entrevista con el "CBS Evening News" cuando el presentador Tony Dokoupil le mostró el video más ampliamente distribuido del incidente, tomado por un transeúnte y publicado por un reportero del Minnesota Reformer. El veterano funcionario dijo que sería poco profesional de su parte prejuzgar antes de una investigación.

Más tarde esa noche, Homan emitió un comunicado calificando el tiroteo como "otro ejemplo de los resultados de la retórica de odio y los ataques violentos" contra los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza.

El video permite que ambas partes interpreten

El video del incidente ha sido generalmente inconclusivo sobre si el vehículo de Good realmente golpeó a Ross antes de que él abriera fuego. Incluso si lo hizo, muchos expertos cuestionan si eso justificaba disparar su arma. Claramente, sin embargo, eso aumentaría la simpatía pública por el agente.

"Estos videos del ICE presentan hechos irrefutables: una mujer condujo su auto y luego fue asesinada a tiros por un agente del ICE", dijo Duy Linh Tu, documentalista y profesor en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia. "Lo que los videos no pueden mostrar es la intención de la mujer o del agente. Y esa es la parte complicada".

Good, obviamente, no puede hablar sobre lo que la motivó a poner su camioneta en marcha y avanzar por Portland Avenue South.

Varios medios han examinado cuidadosamente la evidencia forense que ha surgido. La Associated Press escribió que no estaba claro si el auto de Good hizo contacto con Ross. The Washington Post escribió que "los videos examinados por The Post, incluido uno compartido en Truth Social por Trump, no muestran claramente si el agente es golpeado o cuán cerca está el frente del vehículo de golpearlo".

The New York Times dijo que "en un video, parece que el agente está siendo golpeado por la camioneta. Pero cuando lo sincronizamos con el primer clip, podemos ver que el agente no está siendo atropellado".

El video publicado el viernes en el sitio de Minnesota Alpha News mostró el incidente desde la perspectiva de Ross. También dejó muchas preguntas y no faltaron personas dispuestas a responderlas.

Vance enlazó el video en una publicación en internet y escribió: "A muchos de ustedes se les ha dicho que este agente de la ley no fue golpeado por un auto, no fue acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, escribió en línea que "¿cómo podría alguien en el planeta ver este video y concluir lo que dice JD Vance?" Schumer dijo que el gobierno "les está mintiendo".

¿Da más claridad tener imágenes desde más ángulos?

Cuando un comentarista en línea escribió que Good no merecía un disparo en el rostro, la figura de los medios conservadores Megyn Kelly respondió: "Sí, lo merecía. Golpeó y casi atropelló a un policía".

McBride, de Poynter, dijo que los medios en general han hecho un buen y cuidadoso trabajo al analizar las pruebas que circulan públicamente. Pero el gobierno también ha sido efectivo en difundir su interpretación, dijo.

Hay más ángulos de cámara disponibles ahora que con Floyd, pero "no sé si eso agrega claridad o más niebla a este caso", dijo Tu. "Creo que la gente verá lo que quiere ver. O, más bien, elegirán el ángulo que se alinea con lo que ya creen".

Ese persistente sentido de incertidumbre dejado por los videos lleva a expertos como Tu y Carpentier a concluir que palidecerán en impacto en comparación con el caso de Floyd. Con cada año que pasa, el público se está volviendo más insensible a las imágenes de violencia, como ilustró la difusión en línea de imágenes que mostraban la muerte del activista republicano Charlie Kirk, dijo.

La difusión de imágenes falsas mejoradas por IA también está enseñando al público a cuestionar lo que ve, dijo. Antes de que Ross fuera identificado, BBC Verify dijo que se estaban difundiendo imágenes falsas en línea especulando sobre cómo se veía el agente enmascarado, y se difundió un video falso de una manifestación en Minneapolis.

"Ahora no puedes creer lo que estás viendo", dijo Carpentier. "No sabes si lo que estás viendo es el video real o si ha sido manipulado. No creo que la IA esté siendo un amigo en este caso en absoluto."

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento y la retirada de las políticas de diversidad para la AP. Puede seguirle en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.